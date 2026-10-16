Αγγελική Λάμπρη: «Το μόνο που θέλουν τα παιδιά είναι αγάπη και να είσαι εκεί»

Την επιθυμία της να γίνει μητέρα, την απόφαση να μεγαλώσει μόνη της την κόρη της, Ευτυχία, αλλά και τη στάση της απέναντι στις σχέσεις και την οικογένεια μοιράστηκε η Αγγελική Λάμπρη, καλεσμένη της Αθηναΐδας Νέγκα στη βραδινή εκπομπή της στο Action 24.

Η γνωστή ηθοποιός εξομολογήθηκε πως ήθελε να αποκτήσει παιδί από την ηλικία των 18 ετών, τονίζοντας ότι η μητρότητα αποτελεί την πιο όμορφη εμπειρία της ζωής της.

«Το έκανα μόνη μου. Ήθελα πολύ να κάνω παιδί. Τότε πήγαινε η δουλειά κατά διαόλου. Δεν μεγάλωσε με νταντάδες αλλά μόνο με εμένα. Ονειρεύτηκα να είμαι συνεχώς δίπλα στο παιδί μου, την Ευτυχία. Είναι ό,τι πιο υπέροχο έχει συμβεί στη ζωή μου», εξομολογήθηκε η Αγγελική Λάμπρη.

Μιλώντας για τον χωρισμό της, σημείωσε πως η Ευτυχία ήταν πολύ μικρή όταν εκείνη συνέχισε να την μεγαλώνει κυρίως μόνη της.

«Χώρισα όταν ήταν πολύ μικρή και την είχα εγώ κατά 99% μέχρι τότε και συνέχισα μαζί της. Οι άντρες θαυμάζουν μια δυναμική, ανεξάρτητη γυναίκα και μετά δεν το αντέχουν ή θα πρέπει να είναι και οι ίδιοι δυναμικοί και ανεξάρτητοι», ανέφερε η ηθοποιός και συμπλήρωσε:

«Εγώ έλεγα από τα 18 μου ότι θα έκανα παιδί και μόνη μου. Υπάρχει ο μπαμπάς της. Ένα παιδί μπορεί να έχει έναν γονέα, δύο μπαμπάδες, δύο μαμάδες. Το μόνο που θέλουν τα παιδιά είναι αγάπη και να είσαι εκεί. Η δική μου συνθήκη δεν είναι έτσι, αλλά θα μπορούσε. Η κόρη μου μου είχε ζητήσει να υιοθετήσουμε ένα παιδάκι. Πάντα υπάρχει χώρος για έναν άντρα στη ζωή».