Αλεξάντερ Ρίμπακ: Επιστρέφει στη Eurovision και διεκδικεί την εκπροσώπηση της Νορβηγίας

Ο Αλεξάντερ Ρίμπακ επιστρέφει στη Eurovision 2026, συμμετέχοντας στον εθνικό τελικό της Νορβηγίας, με στόχο να εκπροσωπήσει ξανά τη χώρα του στον ευρωπαϊκό μουσικό διαγωνισμό.

Η δημόσια ραδιοτηλεόραση της Νορβηγίας ανακοίνωσε τους πρώτους οκτώ από τους συνολικά δέκα καλλιτέχνες που θα διαγωνιστούν φέτος στο Melodi Grand Prix, προκαλώντας ενθουσιασμό στους φίλους του θεσμού. Ανάμεσά τους βρίσκεται και ο 39χρονος τραγουδιστής, ο οποίος γνωστοποίησε τη συμμετοχή του μέσα από ανάρτηση στο Instagram.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη 🎻 ALEXANDER RYBAK 🎻 (@rybakofficial)

«Για ακόμη μία φορά συμμετέχω στην επιλογή της Νορβηγίας για τη Eurovision, στο Melodi Grand Prix! Ακούστε το νέο μου άλμπουμ “Fairytales Too” και πείτε μου ποιο τραγούδι ΕΣΕΙΣ πιστεύετε ότι θα πρέπει να τραγουδήσω στον διαγωνισμό!» έγραψε ο Ρίμπακ, καλώντας το κοινό να συμμετάσχει ενεργά στην επιλογή.

Ο γνωστός καλλιτέχνης είχε σημειώσει τεράστια επιτυχία το 2009, όταν κατέκτησε την πρώτη θέση στη Eurovision της Μόσχας με το τραγούδι «Fairytale», συγκεντρώνοντας 387 βαθμούς και εντυπωσιάζοντας τόσο την τηλεψηφοφορία όσο και τις εθνικές επιτροπές.

Είχε επιστρέψει και το 2018, εκπροσωπώντας ξανά τη Νορβηγία με το κομμάτι «That’s How You Write A Song», το οποίο κατέλαβε την 15η θέση στον τελικό.