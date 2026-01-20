Αλεξάντερ Ρίμπακ: Επιστρέφει στη Eurovision και διεκδικεί την εκπροσώπηση της Νορβηγίας

Σύνοψη από το

  • Ο Αλεξάντερ Ρίμπακ επιστρέφει στη Eurovision 2026, συμμετέχοντας στον εθνικό τελικό της Νορβηγίας, με στόχο να εκπροσωπήσει ξανά τη χώρα του στον ευρωπαϊκό μουσικό διαγωνισμό.
  • Η δημόσια ραδιοτηλεόραση της Νορβηγίας ανακοίνωσε τους πρώτους οκτώ από τους συνολικά δέκα καλλιτέχνες που θα διαγωνιστούν φέτος στο Melodi Grand Prix, ανάμεσά τους και ο 39χρονος τραγουδιστής.
  • Ο γνωστός καλλιτέχνης είχε σημειώσει τεράστια επιτυχία το 2009, όταν κατέκτησε την πρώτη θέση στη Eurovision της Μόσχας με το τραγούδι «Fairytale».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

lifestyle

Αλεξάντερ Ρίμπακ: Επιστρέφει στη Eurovision και διεκδικεί την εκπροσώπηση της Νορβηγίας

Ο Αλεξάντερ Ρίμπακ επιστρέφει στη Eurovision 2026, συμμετέχοντας στον εθνικό τελικό της Νορβηγίας, με στόχο να εκπροσωπήσει ξανά τη χώρα του στον ευρωπαϊκό μουσικό διαγωνισμό.

Η δημόσια ραδιοτηλεόραση της Νορβηγίας ανακοίνωσε τους πρώτους οκτώ από τους συνολικά δέκα καλλιτέχνες που θα διαγωνιστούν φέτος στο Melodi Grand Prix, προκαλώντας ενθουσιασμό στους φίλους του θεσμού. Ανάμεσά τους βρίσκεται και ο 39χρονος τραγουδιστής, ο οποίος γνωστοποίησε τη συμμετοχή του μέσα από ανάρτηση στο Instagram.

«Για ακόμη μία φορά συμμετέχω στην επιλογή της Νορβηγίας για τη Eurovision, στο Melodi Grand Prix! Ακούστε το νέο μου άλμπουμ “Fairytales Too” και πείτε μου ποιο τραγούδι ΕΣΕΙΣ πιστεύετε ότι θα πρέπει να τραγουδήσω στον διαγωνισμό!» έγραψε ο Ρίμπακ, καλώντας το κοινό να συμμετάσχει ενεργά στην επιλογή.

Ο γνωστός καλλιτέχνης είχε σημειώσει τεράστια επιτυχία το 2009, όταν κατέκτησε την πρώτη θέση στη Eurovision της Μόσχας με το τραγούδι «Fairytale», συγκεντρώνοντας 387 βαθμούς και εντυπωσιάζοντας τόσο την τηλεψηφοφορία όσο και τις εθνικές επιτροπές.

Είχε επιστρέψει και το 2018, εκπροσωπώντας ξανά τη Νορβηγία με το κομμάτι «That’s How You Write A Song», το οποίο κατέλαβε την 15η θέση στον τελικό.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Γιατί οι άνδρες δεν πρέπει να ουρούν όρθιοι – Πώς θα προστατέψουν τον προστάτη και το ουροποιητικό τους

5 λάθη που καταστρέφουν τα ταψιά σας – Πώς να τα διορθώσετε εύκολα

Επικουρικές συντάξεις: Ανατροπή με τις αυξήσεις – Όλες οι τελευταίες πληροφορίες

ΕΝΦΙΑ: 7+1 SOS για να μην αυξηθεί ο φόρος ακινήτων -Αναλυτικός οδηγός

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
04:45 , Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2026

Ακύλας: «Θυμάμαι τη μητέρα μου να δουλεύει 12ωρα – Έπαιρνε δανεικά από φίλες της»

Ο Ακύλας βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «Πρωίαν σε είδον» της ΕΡΤ1, με τον Φώτη Σεργουλόπουλο...
04:10 , Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2026

Μπρούκλιν Μπέκαμ: Δε θέλω να συμφιλιωθώ με την οικογένειά μου

Οι σχέσεις του Μπρούκλιν Μπέκαμ με τους διάσημους γονείς του, Βικτόρια και Ντέιβιντ Μπέκαμ, φα...
02:10 , Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2026

Έλλη Τρίγγου: «Έφτυσα αίμα, δουλειά με τον εαυτό μου και συνεχίζεται»

Στην πρώτη εκπομπή του «The 2Night Show» για το 2026 βρέθηκε καλεσμένη η Έλλη Τρίγγου, η οποία...
22:19 , Δευτέρα 19 Ιανουαρίου 2026

Βαρδής Μαρινάκης για τη «Μεγάλη Χίμαιρα»: «Οι ερωτικές σκηνές ήταν απαραίτητες, δεν έχουν γίνει ηδονοβλεπτικά»

Ο σκηνοθέτης της «Μεγάλης Χίμαιρας», Βαρδής Μαρινάκης, ήταν καλεσμένος τη Δευτέρα 19 Ιανουαρίο...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι