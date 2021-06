Σύντονα θα έρθει στους κινηματογράφους η πρώτη ταινία που εστιάζει στο σκάνδαλο Χάρβεϊ Γουάινστιν, με την παραγωγή της να ξεκινά το καλοκαίρι, σύμφωνα με τη Universal Pictures. Τις καταγγελίες εναντίον του πάλαι ποτέ πανίσχυρου άνδρα του Χόλιγουντ για σεξουαλική κακοποίηση αποκάλυψαν δύο δημοσιογράφοι των New York Times πυροδοτώντας το κίνημα #MeToo. Τους ρόλους αυτούς θα υποδυθούν οι Κάρεϊ Μάλιγκαν και Ζόι Καζάν. Και οι δύο ηθοποιοί βρίσκονται σε τελικές διαπραγματεύσεις για να υποδυθούν τις Μέγκαν Τούι και Τζόντι Κάντορ, σύμφωνα το Variety.

Οι δύο δημοσιογράφοι είναι συγγραφείς του βιβλίου του 2019 «She Said: Breaking the Sexual Harassment Story That Helped Ignite a Movement», στο οποίο θα βασιστεί η ταινία. Με τίτλο «She Said» η ταινία θα προβάλει το ερευνητικό έργο των Μέγκαν Τούι και Τζόντι Κάντορ, στις οποίες απονεμήθηκε βραβείο Πούλιτζερ.

Και οι δύο δημοσιογράφοι στις 5 Οκτωβρίου 2017 δημοσίευσαν άρθρο με τίτλο «Harvey Weinstein Paid Off Sexual Harassment Accusers for Decades» (Ο Χάρβεϊ Γουάινστιν πλήρωνε για δεκαετίες τις καταγγέλλουσες σεξουαλική επίθεση). Ένα άλλο άρθρο του Ρόναν Φάροου ακολούθησε στην εφημερίδα The New Yorker στις 10 Οκτωβρίου, με τίτλο «From Aggressive Overtures to Sexual Assault: Harvey Weinstein's Accusers Tell their Stories».

Υπενθυμίζεται πως περίπου 100 γυναίκες κατήγγειλαν ότι έπεσαν θύματα σεξουαλικών επιθέσεων από τον Γουάινστιν, μετά τη δημοσίευση των άρθρων στις εφημερίδες The New York Times και New Yorker.

Ο Γουάινστιν, ο οποίος αρνήθηκε εμπλοκή σε μη συναινετική σεξουαλική δραστηριότητα, καταδικάστηκε στη Νέα Υόρκη τον Μάρτιο του 2020 σε 23 χρόνια κάθειρξη για βιασμό και σεξουαλική επίθεση σε δύο γυναίκες. Έχει ασκήσει έφεση κατά της καταδικαστικής απόφασης και επιδιώκει νέα δίκη, ενώ είναι αντιμέτωπος με το ενδεχόμενο έκδοσής του στο Λος Άντζελες για να δικαστεί και για άλλες υποθέσεις βιασμού.

Η Μαρία Σράιντερ βραβευμένη με Emmy σκηνοθέτης για τη σειρά του Netflix «Unorthodox», αναμένεται να σκηνοθετήσει την ταινία. Η Κάρεϊ Μάλιγκαν ήταν υποψήφια για Όσκαρ Α' Γυναικείου Ρόλου για την ερμηνεία της στην ταινία «Promising Young Woman» και η Ζόι Καζάν πρόσφατα εμφανίστηκε σε ρόλους στην ταινία «The Big Sick» και στη μίνι σειρά «The Plot Against America», σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.