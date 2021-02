Η ιστορική συμφιλίωση και μουσική σύμπραξη της Άννας Βίσση με τη Δέσποινα Βανδή στον τελικό του Just the 2 of us στις 27 Δεκεμβρίου κυκλοφορεί από την Panik Records στα ψηφιακά καταστήματα, ενώ σε μόλις 3 ώρες από την κυκλοφορία της έγινε Νo1 στο iTunes chart.

Οι δύο τραγουδίστριες ερμηνεύουν μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες τους, τόσο solo όσο και σε ντουέτα, και αποδεικνύουν την πολύ καλή χημεία τους. τόσο επί σκηνής όσο και στη live digital κυκλοφορία της σύμπραξής τους.