Οι πολιτικές εφημερίδες 10/1/2026 Enikos Newsroom 05:38, Σάββατο 10 Ιανουαρίου 2026 Media Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα από τις πολιτικές εφημερίδες, σήμερα 10/1/2026. ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔA

Ειδήσεις Ροή Ειδήσεων 
7 ώρες πριν Ιράν: Γιατί ξεσηκώνονται τώρα οι πολίτες – Η «θολή» λύση Παχλαβί, η στάση του Τραμπ και ο διαχωρισμός θρησκείας-κράτους 
6 ώρες πριν Washington Post: Το παρασκήνιο της σύλληψης του Νικολάς Μαδούρο – Ρωσία και Βατικανό του είχαν προτείνει άσυλο 
52 λεπτά πριν Ιράν: Οργή στους δρόμους από τους διαδηλωτές, πάνω από 50 οι νεκροί σε 13 ημέρες – «Ο λαός είναι έτοιμος να πάρει τον έλεγχο των πόλεων», λέει ο Τραμπ 
7 ώρες πριν Πάτρα: Νέο βίντεο ντοκουμέντο από τον θανάσιμο ξυλοδαρμό του 30χρονου Κώστα – Τι υποστηρίζουν οι συγγενείς του για τον μοιραίο καβγά 
7 ώρες πριν Αγρότες: «Ραντεβού» το Σάββατο στη Νίκαια ενόψει της συνάντησης με τον Πρωθυπουργό – Ποιοι δρόμοι άνοιξαν και πού υπάρχουν ακόμα αποκλεισμοί 
33 λεπτά πριν Τα ζώδια σήμερα, Σάββατο 10 Ιανουαρίου 2026: Υδροχόοι, κρατήστε μόνο τις γνώμες που αξίζουν και αγνοήστε τις υπόλοιπες 
7 ώρες πριν Στο φως άγνωστο νεκροταφείο στη Ρωμυλία με σχεδόν 9.000 τύμβους του 14ου αιώνα – «Ανοίγεται ένα εντελώς διαφορετικό κεφάλαιο της ιστορίας» 
8 ώρες πριν Ύπνος και μακροζωία: Θέλετε να ζήσετε περισσότερο; 6 συμβουλές από ειδικούς για να κοιμάστε καλύτερα 
9 ώρες πριν Αριθμολογία: Η ημερομηνία γέννησής σας αποκαλύπτει την αλήθεια που είστε έτοιμοι να δείτε κατάματα 
3 λεπτά πριν Διατροφή: Τι συμβαίνει στο σώμα σας αν τρώτε 2 χουρμάδες καθημερινά τον χειμώνα 
9 λεπτά πριν Σαν σήμερα 10 Ιανουαρίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας 
15 λεπτά πριν Οι οικονομικές εφημερίδες 10/1/2026 
19 λεπτά πριν Οι αθλητικές εφημερίδες 10/1/2026

05:48 , Σάββατο 10 Ιανουαρίου 2026 Οι οικονομικές εφημερίδες 10/1/2026 Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα από τις οικονομικές εφημερίδες, σήμερα 10/1/2026. 
05:43 , Σάββατο 10 Ιανουαρίου 2026 Οι αθλητικές εφημερίδες 10/1/2026 Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα από τις αθλητικές εφημερίδες, σήμερα 10/1/2026. 
04:16 , Σάββατο 10 Ιανουαρίου 2026 Μένιος Σακελλαρόπουλος: «Στο "Ριφιφί" έπαιξα τον εαυτό μου – Ο Τσαφούλιας είναι φίλος μου και μου είπε…» Ο Μένιος Σακελλαρόπουλος βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή της Αθηναΐδας Νέγκα, «Καλύτερα Αργά»,... 
19:12 , Παρασκευή 09 Ιανουαρίου 2026 Χρήστος Πολίτης: Η συγκινητική ανάρτηση του ANT1 για τον «Γιάγκο Δράκο» Ο Χρήστος Πολίτης υπηρέτησε με σεβασμό για αρκετές δεκαετίες τον χώρο της υποκριτικής τέχνης, ... 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ 
9 λεπτά πριν Σαν σήμερα 10 Ιανουαρίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα... 
15 λεπτά πριν Οι οικονομικές εφημερίδες 10/1/2026 
19 λεπτά πριν Οι αθλητικές εφημερίδες 10/1/2026 
33 λεπτά πριν Τα ζώδια σήμερα, Σάββατο 10 Ιανουαρίου 2026: Υδροχόοι,... 
38 λεπτά πριν Εθεάθη το «Αεροπλάνο της Ημέρας της Κρίσης» στο Λος... 
40 λεπτά πριν ΗΠΑ: Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ απορρίπτει τις κατηγορίες... 
48 λεπτά πριν Εφημερεύοντα φαρμακεία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη (10/1) 
52 λεπτά πριν Ιράν: Οργή στους δρόμους από τους διαδηλωτές, πάνω από... 

Χρηματιστήριο Αθηνών: Εβδομαδιαία άνοδος 2,30% με νέα υψηλά 16 ετών, κέρδη 5,14% για τις τράπεζες 
Ακίνητα: Οι ακριβότερες και φθηνότερες περιοχές της χώρας για ενοικίαση – αγορά 
ΥΠΑΑΤ για τη συμφωνία ΕΕ-Mercosur: Ρήτρες και δικλείδες ασφαλείας για τους αγρότες – Πώς προστατεύονται τα ελληνικά ΠΟΠ προϊόντα 
Νέες προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών σε σχολικές μονάδες: Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση και μέχρι πότε 
Μετρό: Αλλαγές στα δρομολόγια της γραμμής 2 – Ποιοι σταθμοί θα κλείνουν πριν από τις 22.00 από την Κυριακή