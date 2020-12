Την πρώτη δημόσια εμφάνισή της έκανε η Μέγκαν Μάρκλ, μετά την εξομολόγηση που έκανε ότι ήταν έγκυος στο δεύτερο παιδί της και απέβαλε, το περασμένο καλοκαίρι. Η δούκισσα του Σάσεξ έκανε μια εμφάνιση στην ετήσια ειδική εκπομπή Heroes TV του CNN, προκειμένου να τιμήσει τις πιο εμπνευσμένες στιγμές της χρονιάς και τους ανθρώπους που κρύβονται πίσω απ' αυτές.

Αναφερόμενη στην πανδημία του κορονοϊού, η Μέγκαν Μαρκλ ευχαρίστησε τους «ανθρώπους (που) σήκωσαν το ανάστημά τους και διασφάλισαν τις πιο βασικές ανάγκες των κοινοτήτων μας» κατά τη διάρκεια του περασμένου έτους, το οποίο σημείωσε ότι «ήταν μια παγκόσμια πρόκληση για όλους». «Διασφάλισαν ότι οι γύρω τους δεν θα υπέφεραν κατά τη διάρκεια της απομόνωσης», τόνισε.

Η δούκισσα και ο σύζυγός της Πρίγκιπας Χάρι εγκατέλειψαν τους βασιλικούς ρόλους τους τον Μάρτιο καθώς ο Covid-19 εξαπλώθηκε σε όλον τον κόσμο και τελικά μετεγκαταστάθηκαν στην Καλιφόρνια.

Το ζευγάρι συνεχίζει να συμμετέχει σε πολλές φιλανθρωπικές οργανώσεις στην περιοχή του Λος Άντζελες. Τον Απρίλιο, προσέφερε γεύματα σε κατοίκους του Λος Άντζελες μέσω του Project Angel Food, το οποίο βοηθά στη διατροφή των χρόνιων ασθενών, ενώ στην αρχή της σχολικής χρονιάς, το ζευγάρι διένειμε προμήθειες σε μαθητές που είχαν ανάγκη με το Baby2Baby.

Μιλώντας στο CNN Heroes special, η Μέγκαν Μάρκλ σημείωσε ότι "μπροστά σε αυτήν την καταστροφική πραγματικότητα... είδαμε τη δύναμη του ανθρώπινου πνεύματος και τους αξιοσημείωτους τρόπους με τους οποίους οι κοινότητες ανταποκρίνονται σε δύσκολους καιρούς» και πρόσθεσε πως «είδαμε το καλό σε ανθρώπους, στους γείτονές μας και σε ολόκληρες κοινότητες, που ενώθηκαν για να πουν ότι δεν θα μείνουν αμέτοχες ενώ οι γείτονές μας πεινούσαν», είπε. Κλείνοντας την παρέμβασή της, η δούκισσα του Σάσεξ εμφανίστηκε συγκινημένη και δακρυσμένη.

