Η Κλόε Καρντάσιαν προκάλεσε σάλο με την νέα... βελτιωμένη εμφάνισή της, με τους θαυμαστές της να την κατηγορούν ότι έκανε πλαστικές επεμβάσεις, ώστε να δείχνει τόσο διαφορετική στις φωτογραφίες που δημοσίευσε στο Instagram. Η αλλαγή στο χρώμα των μαλλιών της δεν ήταν η μόνη διαφορά στο λουκ της 35χρονης σταρ του ριάλιτι Keeping Up With The Kardashians. Κάποιοι άλλοι έκαναν λόγο για μια αποτυχημένη προσπάθεια για Photoshop στην εν λόγω φωτογραφία, και υποστηρίζοντας ότι το σημείο κάτω από το λαιμό της αποδεικνύει ότι προσπάθησε να αλλοιώσει την αρχική φωτογραφία. Το κολιέ με την πεταλούδα στο λαιμό της, έχει αλυσίδα μόνο από τη μία πλευρά, άρα ίσως αυτό να μην είναι η μόνη αλλαγή που έγινε με τεχνικά μέσα.