Βελισσάριος Ζαφειρούλης: Θρήνος για τον 18χρονο ποδοσφαιριστή – Δεν τα κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή έπειτα από παράσυρση

Σήφης Γαρυφαλάκης

αθλητισμός

Βελισσάριος Ζαφειρούλης

Βαρύ πένθος έχει σκορπίσει στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο η είδηση του θανάτου του Βελισσάριου Ζαφειρούλη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή έπειτα από σφοδρό τροχαίο δυστύχημα. Ο 18χρονος τερματοφύλακας της ΑΕ Ηρακλείου δεν κατάφερε να ξεπεράσει τα σοβαρά τραύματά του, παρά τη μεγάλη μάχη που έδωσε για ημέρες.

Σύμφωνα με neakriti.gr, o 18χρονος ποδοσφαιριστής, που αγωνιζόταν στην Α’ κατηγορία της ΕΠΣΑ, παρασύρθηκε από διερχόμενο όχημα και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο. Εκεί νοσηλεύτηκε σε κρίσιμη κατάσταση στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, με τους γιατρούς να καταβάλλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες. Ωστόσο, το πρωί του Σαββάτου (27/12/2025) η καρδιά του δεν άντεξε.

Η ΑΕ Ηρακλείου αποχαιρέτησε τον νεαρό αθλητή με ένα ιδιαίτερα φορτισμένο μήνυμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εκφράζοντας τη βαθιά της οδύνη για την απώλεια. Στην ανάρτηση γίνεται λόγος για έναν ποδοσφαιριστή με ξεχωριστό ήθος, αξιοπρέπεια και χαμόγελο, στοιχεία που –όπως τονίζεται– θα παραμείνουν ζωντανά στη μνήμη συμπαικτών, προπονητών, διοίκησης και όσων τον γνώρισαν.

Η είδηση του θανάτου του έχει προκαλέσει κύμα συγκίνησης στην τοπική κοινωνία και στον χώρο του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου, με συλλυπητήρια μηνύματα να καταφθάνουν προς την οικογένεια και την ομάδα του.

