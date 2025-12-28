Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 28 Δεκεμβρίου

Σήφης Γαρυφαλάκης

κοινωνία

εορτολόγιο
Φωτογραφία: Unsplash.com

Κυριακή 28 Δεκεμβρίου σήμερα και σύμφωνα με το εορτολόγιο γιορτάζουν όσοι φέρουν το όνομα: Δόμνα, Θεόφιλος, Θεοφίλη, Θεοφιλία, Θεοφιλίτσα, Φιλιώ, Φιλίτσα, Φίλια, Μυγδόνιος, Μυγδόνης, Μυγδονία, Μιγδονία.

Αγία Δόμνα

Ήταν Ιέρεια των ειδώλων επί Μαξιμιανού στη Νικομήδεια και συγκεκριμένα στον ναό του Δωδεκάθεου. Οι επιστολές του Αποστόλου Παύλου, άνοιξαν τα πνευματικά της μάτια και βαπτίστηκε χριστιανή, μαζί με τον υπηρέτη της Ινδή, από τον επίσκοπο Νικομήδειας Κύριλλο.

Από τότε έκανε συνειδητή χριστιανική ζωή, μοιράζοντας στους φτωχούς ότι είχε από την περιουσία της, αλλά και ότι έπαιρνε από το παλάτι. Κάποτε όμως, το έμαθε αυτό ο αρχιυπηρέτης του παλατιού και όταν ήταν να τιμωρήσει τη Δόμνα, αυτή έκανε την τρελή και στάλθηκε στον επίσκοπο για θεραπεία.

Έπειτα για να μη συλληφθεί, ντύθηκε ανδρικά και έθαβε τα λείψανα των μαρτύρων. Όταν όμως επέστρεψε ο Μαξιμιανός στη Νικομήδεια, ζήτησε τη Δόμνα και όταν έμαθε ότι έγινε χριστιανή, διέταξε να τη συλλάβουν.

Επειδή όμως δεν την βρήκε, διέταξε τον γενικό φόνο των χριστιανών, μεταξύ των οποίων αναγνωρίστηκε και η Δόμνα και έτσι την αποκεφάλισαν. (Η μνήμη της επαναλαμβάνεται στις 3 Δεκεμβρίου).

Συναξαριακή πηγή, μαζί με την μνήμη της Αγίας Δόμνας, αναφέρει και τη μνήμη των Αγίων Θεοφιλής της Παρθένου και Αγάπης της Προεστώσας.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Εγκέφαλος: Αυτές οι 4 συνήθειες μπορεί να τον κάνουν νεότερο έως και 8 χρόνια

Τεστ προσωπικότητας: Το Χριστουγεννιάτικο δέντρο που θα διαλέξετε δείχνει τον πραγματικό σας εαυτό

Οι πολιτικές εφημερίδες 28/12/2025

Βενζίνη: Πόσο θα πληρώσουν οι εκδρομείς της Πρωτοχρονιάς – Πώς θα διαμορφωθούν οι τιμές των καυσίμων μέχρι το Πάσχα

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
08:16 , Κυριακή 28 Δεκεμβρίου 2025

Συνεχείς οι έλεγχοι από την Tροχαία για ασφαλείς μετακινήσεις – Βεβαιώθηκαν 15 πρόστιμα Αττική 

Χιλιάδες ελέγχους διενεργεί καθημερινά η Τροχαία, για κάθε είδους παραβάσεις, με έμφαση στα αλ...
03:40 , Κυριακή 28 Δεκεμβρίου 2025

Αρτέμιδα: Ανατροπή με τον φαρμακοποιό – Αθωώθηκε έπειτα από 17 μήνες στη φυλακή

Ανατροπή στην υπόθεση του φαρμακοποιού από την Αρτέμιδα που κατηγορείτο ότι μαχαίρωσε την 28χρ...
23:25 , Σάββατο 27 Δεκεμβρίου 2025

Τραγωδία στη Λήμνο: Νεκρός εντοπίστηκε μέσα στο σπίτι του 35χρονος

Βαθιά θλίψη έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία της Λήμνου η είδηση του αιφνίδιου θανάτου ενό...
23:15 , Σάββατο 27 Δεκεμβρίου 2025

Ράμμος για Φλώρινα: Θα τραγουδούμε ό,τι θέλουμε, σε όποια γλώσσα ή διάλεκτο θέλουμε

Με ανάρτησή του στα social media ο πρώην πρόεδρος της Αρχής Διασφάλισης Απορρήτου Επικοινωνιών...
MUST READ

Κίνα: Έφτιαξαν χιονάνθρωπο ύψους 19 μέτρων – Βίντεο timelapse

Οι άνθρωποι που στρώνουν το κρεβάτι τους κάθε πρωί, διαθέτουν αυτές τις 8 κρυφές δυνάμεις

Προπονήτρια γυμναστικής που έχασε 9 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτοί είναι οι 5 παράγοντες που εμποδίζουν την απώλεια βάρους»

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει την πεταλούδα σε 15 δευτερόλεπτα