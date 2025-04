Ζιζέλ Πελικό: Κατέθεσε μήνυση για τη δημοσίευση φωτογραφιών του νέου συντρόφου της

Η Ζιζέλ Πελικό έγινε σύμβολο ενός γενναίου αγώνα κατά της έμφυλης βίας και της ατιμωρησίας. Μετά από χρόνια σιωπής, αποφάσισε να μιλήσει δημόσια για την κακοποίηση που υπέστη από τον πρώην σύζυγό της, Ντομινίκ Πελικό, και να διεκδικήσει δικαιοσύνη — όχι μόνο για την ίδια, αλλά και για όλες τις γυναίκες που φοβούνται να μιλήσουν.

Πολύ μακριά από τη γενέτειρά της, τη Μαζάν, στο νησί Ρε στη Σαρέντ-Μαριτίμ, η Ζιζέλ προσπαθεί να ξαναχτίσει τη ζωή της, μετά την καταδίκη του πρώην συζύγου της σε 20 χρόνια κάθειρξη. Ο Ντομινίκ Πελικό κρίθηκε ένοχος επειδή τη νάρκωνε, τη βίαζε και την εξανάγκαζε να βιάζεται από περισσότερους από πενήντα άντρες επί σειρά ετών.

Πάνω σε αυτόν τον βράχο μήκους 30 χιλιομέτρων, η Ζιζέλ εργάζεται σήμερα με προσήλωση στη συγγραφή των απομνημονευμάτων της, τα οποία θα κυκλοφορήσουν το 2026 και ήδη έχουν προγραμματιστεί να μεταφερθούν στη μικρή οθόνη από το HBO. Στο πλευρό της βρίσκεται ο Ζαν-Λουπ, ένας διακριτικός 72χρονος σύντροφος που γνώρισε πρόσφατα στο νησί.

We’re immensely proud to be publishing A Hymn to Life by Gisèle Pelicot, a rallying call for shame to change sides and a book that we hope will speak to many, for years to come.

Discover Gisèle Pelicot’s story in her own words – publishing 27 January 2026 pic.twitter.com/iRoFbaPlEP

— Vintage Books (@vintagebooks) March 20, 2025