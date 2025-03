Ζελένσκι: Η υποστήριξη Τραμπ παραμένει «κρίσιμη» για την Ουκρανία – «Παρά τον δύσκολο διάλογο, παραμένουμε στρατηγικοί εταίροι»

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι η στήριξη του Ντόναλντ Τραμπ παραμένει «κρίσιμη» για την Ουκρανία, μία μέρα μετά την μετωπική αντιπαράθεσή του με τον Αμερικανό πρόεδρο στον Λευκό Οίκο.

«Είναι κρίσιμης σημασίας για εμάς να έχουμε την στήριξη του προέδρου Τραμπ. Εκείνος θέλει να τερματιστεί ο πόλεμος, αλλά κανείς δεν θέλει ειρήνη περισσότερο από εμάς», τόνισε ο Ουκρανός πρόεδρος ο Ζελένσκι στο X.

«Η βοήθεια της Αμερικής ήταν ζωτικής σημασίας για να μας βοηθήσει να επιβιώσουμε και θέλω να το αναγνωρίσω αυτό. Παρά τον δύσκολο διάλογο, παραμένουμε στρατηγικοί εταίροι», συνέχισε.

It’s crucial for us to have President Trump’s support. He wants to end the war, but no one wants peace more than we do. We are the ones living this war in Ukraine. It’s a fight for our freedom, for our very survival.

