Υεμένη: Η Ambrey ανακοίνωσε ζημιές σε αποβάθρες στο λιμάνι Χοντέιντα από ισραηλινά πλήγματα

Η βρετανική εταιρεία ναυτικής ασφάλειας Ambrey ανακοίνωσε τα ξημερώματα της Τρίτης (7/7) ότι δορυφορικές εικόνες επιβεβαιώνουν ζημιές σε τσιμεντένιες αποβάθρες στο λιμάνι Χοντέιντα της Υεμένης, έπειτα από ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα.

#BREAKING: Ambrey says concrete docks at Yemen’s Hodeidah port sustain damage after Israeli strikes https://t.co/QYQnCxIET2 pic.twitter.com/8LFEVfK4rp

— Arab News (@arabnews) July 8, 2025