Βρετανία: Σύσταση για μάσκες και έκκληση στους γιατρούς να ανακαλέσουν τις απεργίες, λόγω σούπερ γρίπης – Φόβοι για χάος τα Χριστούγεννα

Τουλάχιστον έξι νοσοκομεία στην Βρετανία έχουν ήδη κηρύξει ότι είναι σε καθεστώς «κρίσιμων περιστατικών» εν μέσω μιας πρωτοφανούς έξαρσης της λεγόμενης σούπερ-γρίπης, η οποία οδήγησε επίσης στην επανεισαγωγή της υποχρεωτικής χρήσης μάσκας, όπως κατά την περίοδο της Covid.

Ο αριθμός των νοσοκομειακών κλινών στην Αγγλία που καταλαμβάνουν ασθενείς με γρίπη είναι ήδη υψηλότερος από ποτέ για αυτή την εποχή του χρόνου, χωρίς να διαφαίνεται «κορύφωση» του φαινομένου.

Οι ηγέτες του ιατρικού κλάδου στη Βρετανία πιστεύουν ότι το Ηνωμένο Βασίλειο ενδέχεται να αντιμετωπίσει τη χειρότερη εποχή γρίπης μέχρι σήμερα, με κάποια νοσοκομεία να εφαρμόζουν απαγορεύσεις επισκεπτηρίου, σε μια προσπάθεια να περιορίσουν τις μολύνσεις.

Οι σύμβουλοι των νοσοκομείων έχουν επίσης προειδοποιήσει ότι οι χειρουργικές επεμβάσεις έχουν ακυρωθεί λόγω της αύξησης των κρουσμάτων, με το NHS (το βρετανικό ΕΣΥ) να «λειτουργεί σε δύσκολη θέση».

Τα αιτήματα της απεργίας

Ωστόσο, παρά τους φόβους για την ασφάλεια, η Βρετανική Ιατρική Ένωση (BMA) εξακολουθεί να είναι αποφασισμένη να προχωρήσει σε πενθήμερη απεργία την επόμενη εβδομάδα, μετά από διαμάχη σχετικά με τους μισθούς και τις συνθήκες εργασίας των ειδικευόμενων γιατρών. Πρόκειται για χιλιάδες σε αριθμό γιατρούς, που απαιτούν αύξηση μισθού 26% και θα απεργήσουν από τις 17 έως τις 22 Δεκεμβρίου.

Έχουν ήδη δει τους μισθούς τους να αυξάνονται κατά 28,9% τα τελευταία τρία χρόνια και κάθε πενθήμερη απεργία κοστίζει στο NHS περίπου 300 εκατομμύρια λίρες σε απώλεια δραστηριότητας και πληρωμές υπερωριών στους γιατρούς που τους αντικαθιστούν, σχολιάζει η mailonline.

Τώρα, οι εργοδότες φοβούνται ότι η «υπολογισμένη» διακοπή — σε μια περίοδο που τα ωράρια του προσωπικού των νοσοκομείων είναι «πολύ ευάλωτα» λόγω των επερχόμενων διακοπών των Χριστουγέννων και των χειμερινών ασθενειών — θα προκαλέσει «χάος» και θα θέσει τους ασθενείς σε μεγαλύτερο κίνδυνο «απαράδεκτης περίθαλψης».

Ο Ντένις Ριντ, διευθυντής της ομάδας εκστρατείας για τους ηλικιωμένους Silver Voices, δήλωσε στην Daily Mail: «Οι γιατροί που εργάζονται ως ειδικευόμενοι έχουν επιλέξει σκόπιμα την χειρότερη δυνατή στιγμή για αυτή την απεργία, με χιλιάδες άρρωστους και αδύναμους ηλικιωμένους να έχουν εγκλωβιστεί σε αναξιοπρεπείς και κρύους διαδρόμους, εν μέσω μιας σοβαρής επιδημίας γρίπης. Τι Χριστούγεννα μας περιμένουν αν χρειαστείτε επειγόντως το NHS κατά τη διάρκεια των εορτών! Η BMA θα πρέπει να δείξει μια καλή θέληση λόγω εορτών και ίσως λίγο φιλανθρωπικό πνεύμα και να αναβάλει την απεργία της μέχρι να τελειώσει η χειμερινή κρίση», είπε.

Υπολογισμένη απεργία για να προκαλέσει χάος

Εν τω μεταξύ, ο διευθύνων σύμβουλος του NHS, Sir Jim Mackey, χαρακτήρισε την ενέργεια του συνδικάτου εν όψει των Χριστουγέννων ως «σκληρή και υπολογισμένη για να προκαλέσει χάος. Είναι μια εντελώς απερίσκεπτη συμπεριφορά από την πλευρά της Επιτροπής της BMA», είπε.

«Ο χρόνος της τελευταίας συνδικαλιστικής δράσης έχει σαφώς σχεδιαστεί για να προκαλέσει τη μέγιστη δυνατή διαταραχή στη φροντίδα των ασθενών, καθώς έρχεται ακριβώς τη στιγμή που οι περιπτώσεις γρίπης αυξάνονται και μπαίνουμε στην πιο επικίνδυνη περίοδο του έτους για τα νοσοκομεία», πρόσθεσε ο ίδιος.

«Το NHS έχει κάνει τα πάντα στις δύο τελευταίες συνδικαλιστικές δράσεις της BMA για να ελαχιστοποιήσει τις διαταραχές, αλλά η Επιτροπή των Ειδικευόμενων Γιατρών της BMA γνωρίζει απολύτως ότι θα χρειαστεί μια τεράστια προσπάθεια για να διατηρηθεί η ασφάλεια των ασθενών αυτή τη φορά, γεγονός που καθιστά αυτή την απόφαση ντροπιαστική.

Επίσης, στερεί από τους σκληρά εργαζόμενους συναδέλφους του NHS — οι οποίοι έχουν εργαστεί τόσο σκληρά φέτος για την ανάκαμψη του NHS — τα Χριστούγεννα με τις οικογένειές τους, καθώς πολλοί από αυτούς πιθανότατα θα κληθούν να εργαστούν στις πολυπόθητες ημέρες άδειάς τους», είπε ο Sir Jim Mackey.

Σε μια άνευ προηγουμένου παρέμβαση, η Ακαδημία Ιατρικών Βασιλικών Κολλεγίων (AMRC), η οποία εκπροσωπεί τα 22 βασιλικά κολέγια του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ιρλανδίας, ανακοίνωσε ότι «σήμερα, υπάρχουν δέκα φορές περισσότεροι ασθενείς με γρίπη στα νοσοκομεία από ό,τι την ίδια περίοδο πριν από δύο χρόνια».