Βηρυτός: Ισραηλινή επιδρομή σε κτίριο – Αναφορές για πολλούς νεκροί και τραυματίες

Μια ισχυρή ισραηλινή αεροπορική επιδρομή έπληξε κτήριο κατοικιών στην κεντρική Βηρυτό σύμφωνα με πηγές ασφαλείας που επικαλείται το Reuters.

Πολλές ισχυρές εκρήξεις συγκλόνισαν τη Βηρυτό δήλωσαν αυτόπτες μάρτυρες στο Reuters. Σύμφωνα με δύο πηγές ασφαλείας εκτοξεύθηκαν τουλάχιστον τέσσερις πύραυλοι.

Τοπικά ειδησεογραφικά πρακτορεία, συμπεριλαμβανομένου του Al Mayadeen, αναφέρουν ότι τουλάχιστον ένας πύραυλος έπληξε ένα κτήριο κατοικιών στη συνοικία Μπάστα κοντά στο κέντρο της Βηρυτού.

Άλλα λιβανέζικα ΜΜΕ κάνουν λόγο για πέντε πυραύλους που έπληξαν οκταώροφο κτήριο κατοικιών, ενώ υπάρχουν αναφορές για πολλούς νεκρούς και τραυματίες.

Σειρήνες ακούγονταν καθώς ασθενοφόρα προσέγγιζαν το σημείο της έκρηξης.

Πλάνα από το χτύπημα έδειχναν εκτεταμένες ζημιές και τουλάχιστον ένα κατεστραμμένο κτήριο, καθώς και συνεργεία διάσωσης να αναζητούν επιζώντες στα συντρίμμια.

