Βίντεο: Το Ιράν κατέρριψε ισραηλινό drone για πρώτη φορά – Πλάνα από τα συντρίμμια και η στιγμή της πτώσης του

Η ιρανική κρατική τηλεόραση μετέδωσε την Τετάρτη πλάνα από την κατάρριψη ενός ισραηλινού μη επανδρωμένου αεροσκάφους, για πρώτη φορά από την έναρξη της σύγκρουσης.

Στο ρεπορτάζ που προβλήθηκε, δημοσιογράφος της κρατικής τηλεόρασης στέκεται δίπλα στο μεγάλο drone, το οποίο αναγνωρίζει στο σχετικό βίντεο ως Hermes 900.

Άλλα πλάνα έδειχναν, σύμφωνα με το ιρανικό δίκτυο, το μη επανδρωμένο αεροσκάφος να χάνει τον έλεγχο και να πέφτει με σπειροειδή πορεία σε ένα αγροτικό χωράφι.

Σε εξαρτήματα του drone διακρίνεται γραφή στα εβραϊκά, ενώ τα συντρίμμια αντιστοιχούν οπτικά στο μοντέλο Hermes 900, ένα drone μακράς εμβέλειας και μεγάλης διάρκειας πτήσης, σημειώνει το Associated Press.

Ο ισραηλινός στρατός δεν απάντησε σε ερωτήσεις του AP σχετικά με τη φερόμενη κατάρριψη.

Στο παρελθόν, όπως σημειώνουν οι Times of Israel, οι IDF έχουν διαψεύσει αντίστοιχους ισχυρισμούς του Ιράν περί κατάρριψης ισραηλινών αεροσκαφών, για τους οποίους δεν είχε παρουσιαστεί αποδεικτικό υλικό.