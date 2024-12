Βίντεο: Ρατσιστικό παραλήρημα σε πτήση – «Δεν έχετε κανόνες, σπρώχνετε τους πάντες, είστε τρελοί»

Μια Ινδοαμερικανική οικογένεια έπεσε θύμα ρατσιστικής επίθεσης από γυναίκα μετά την προσγείωση πτήσης της United Airlines στο Λος Άντζελες. Το περιστατικό, που καταγράφηκε σε βίντεο, προκάλεσε σοκ και οργή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο Pervez Taufiq, ένας επαγγελματίας φωτογράφος γάμων, ταξίδευε με τη σύζυγό του και τους τρεις γιους τους από το Κανκούν στο Λος Άντζελες στις 24 Νοεμβρίου. Μετά την πτήση, κατά τη διάρκεια μεταφοράς τους με λεωφορείο από το αεροσκάφος προς τον τερματικό σταθμό, μια γυναίκα συνεπιβάτης τους, εξαπέλυσε ρατσιστική επίθεση προς την οικογένεια.

Σύμφωνα με τον Taufiq, η γυναίκα είχε ήδη «παρενοχλήσει» τον 11χρονο γιο του κατά τη διάρκεια της πτήσης, ρωτώντας τον αν είναι Ινδός και από ποια περιοχή της Ινδίας κατάγεται.

Ωστόσο, στο λεωφορείο, η κατάσταση κλιμακώθηκε. «Η οικογένειά σας είναι από την Ινδία. Δεν έχετε κανόνες, σπρώχνετε τους πάντες, είστε τρελοί», φώναζε η γυναίκα.

NEW: “Karen” gets put on the “No Fly List” after going on a racist rant against children on a United Airlines shuttle bus in Los Angeles.

The comments were made at the children before she started attacking the father, photographer Pervez Taufiq.

“Your family is from India, you… pic.twitter.com/5WP2fMm6w1

— Collin Rugg (@CollinRugg) December 1, 2024