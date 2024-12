Έλτον Τζον: Η συγκινητική αποκάλυψη για την απώλεια όρασης – «Δεν μπορεί να δει το μιούζικαλ που έγραψε»

Σε μια συγκινητική αποκάλυψη προχώρησε ο Έλτον Τζον, κατά τη διάρκεια της φιλανθρωπικής παράστασης του μιούζικαλ «The Devil Wears Prada», για το οποίο έχει γράψει τους στίχους.

Μιλώντας επί σκηνής ο κορυφαίος σούπερ σταρ δήλωσε ότι δεν είναι σε θέση να παρακολουθήσει την παράσταση, καθώς έχει χάσει την όρασή του λόγω μιας «σοβαρής» λοίμωξης. Κατά την ομιλία του, όπως μεταδίδει το Αθηναϊκό – Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει τον σύζυγό του, Ντέιβιντ Φέρνις λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «υπήρξε o βράχος μου».

«Δεν μπόρεσα να έρθω σε πολλές από τις πρόβες γιατί, όπως γνωρίζετε, έχω χάσει την όρασή μου. Οπότε είναι δύσκολο για μένα να το δω. Αλλά μου αρέσει να το ακούω και φίλε μου, ακουγόταν καλά απόψε. Σας ευχαριστώ που ήρθατε!», είπε ο Έλτον Τζον.

Τον Σεπτέμβριο ο σταρ αποκάλυψε ότι μια σοβαρή λοίμωξη στα μάτια που προσβλήθηκε δύο μήνες νωρίτερα ενώ βρισκόταν στη Γαλλία, τον είχε αφήσει τυφλό στο δεξί του μάτι και με «περιορισμένη όραση» στο αριστερό.

Την περασμένη εβδομάδα, στο «Good Morning America» ανέφερε ότι λόγω του προβλήματος καθυστερεί το επόμενο άλμπουμ του με τον Μπέρνι Τόπιν, σύμφωνα με τον Guardian.

Elton John revealed that he’s blind out of his right eye after developing an infection over the summer, which has affected his ability to make new music. https://t.co/NUMi60KkCe pic.twitter.com/ateZa8ujAO

— New York Post (@nypost) November 25, 2024