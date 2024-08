Βίντεο: Έχασε την πτήση της και «τρελάθηκε» – Εξαγριωμένη, πετούσε οθόνες υπολογιστών σε υπαλλήλους αεροπορικής εταιρείας

Μια εξοργισμένη επιβάτης προκάλεσε χάος στο αεροδρόμιο O’Hare του Σικάγο, όταν ενημερώθηκε ότι είχε χάσει την πτήση της, εκσφενδονίζοντας δύο οθόνες υπολογιστών στους υπαλλήλους της Frontier Airlines, όπως φαίνεται σε βίντεο που κατέγραψε το περιστατικό.

Το βίντεο δείχνει τη γυναίκα να περνάει πίσω από τον πάγκο ελέγχου αποσκευών, ενώ αρχίζει να φωνάζει «Ηλίθιοι!» στους υπαλλήλους της αεροπορικής εταιρείας. Ενώ ένας άνδρας προσπαθεί να τη σταματήσει, η γυναίκα αρπάζει αρχικά μια οθόνη και την πετάει με δύναμη χτυπώντας τον στη κοιλιά. Στη συνέχεια, ρίχνει στο πάτωμα μια δεύτερη οθόνη υπολογιστή.

Angry passenger hurls computer monitor at airline staff in O’Hare

A woman shocked onlookers as she leaped over a check-in counter and hurled a computer monitor at Frontier Airlines staff at Chicago O’Hare International Airport in Illinois. pic.twitter.com/bOYrxHDeF1

