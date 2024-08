ΗΠΑ: Πέρασε 48 χρόνια στη φυλακή, ενώ ήταν αθώος – Η ιστορία του Γκλεν Σίμονς και η αποζημίωση των 7 εκατ. δολαρίων

Η ιστορία του Γκλεν Σίμονς είναι μια από τις πιο τραγικές και συγκλονιστικές στην ιστορία του Αμερικανικού δικαστικού συστήματος. Το 1975, καταδικάστηκε άδικα για τον φόνο της Κάρολιν Σου Ρόμπερτς, υπαλλήλου σε κάβα στην Οκλαχόμα, και καταδικάστηκε σε θάνατο. Έμεινε σχεδόν 48 χρόνια στη φυλακή για ένα έγκλημα που δεν διέπραξε, προτού αθωωθεί τελικά το 2023.

Η σύλληψή του βασίστηκε κυρίως στη μαρτυρία της Μπελίντα Μπράουν, μιας έφηβης που είχε τραυματιστεί στο κεφάλι κατά τη διάρκεια της ληστείας. Αν και υπήρχαν ασυμφωνίες στην κατάθεσή της, η οποία αργότερα αμφισβητήθηκε, ο Σίμονς καταδικάστηκε και η ποινή του μετατράπηκε σε ισόβια κάθειρξη.

Παρά τις προσπάθειές του, όλες οι εφέσεις του απορρίφθηκαν μέχρι το 2023, όταν η νομική του ομάδα ανακάλυψε ότι η εισαγγελία είχε αποκρύψει κρίσιμες πληροφορίες που θα μπορούσαν να είχαν αθωώσει τον Σίμονς. Τον Ιούλιο του 2023, το δικαστήριο ακύρωσε την καταδίκη του, και τον Δεκέμβριο της ίδιας χρονιάς, ανακηρύχθηκε επίσημα αθώος.

Ωστόσο, η αθώωση αυτή ήρθε με τεράστιο προσωπικό κόστος. Εκτός από τις προκλήσεις της επανένταξης στην κοινωνία μετά από δεκαετίες φυλάκισης, ο Σίμονς διαγνώστηκε με καρκίνο τελικού σταδίου στο ήπαρ, αλλά δεν έλαβε χημειοθεραπεία πριν την αποφυλάκισή του. Παρά τις δυσκολίες που αντιμετώπισε, έχει εκφράσει την πρόθεσή του να αγωνιστεί για μεταρρυθμίσεις στο δικαστικό σύστημα, ώστε να μη βρεθούν άλλοι στην ίδια θέση.

Η πολιτεία της Οκλαχόμα, αναγνωρίζοντας το τραγικό λάθος που έγινε, συμφώνησε σε εξωδικαστικό συμβιβασμό με τον Σίμονς, προσφέροντάς του αποζημίωση ύψους 7,15 εκατομμυρίων δολαρίων. Αυτή η αποζημίωση, αν και δεν μπορεί να αναπληρώσει τα χαμένα χρόνια, του δίνει τη δυνατότητα να προχωρήσει στη ζωή του και να συνεχίσει τον αγώνα του για δικαιοσύνη.

Η αποζημίωση τερματίζει «εν μέρει» τη μήνυση «εναντίον της πόλης και της αστυνομίας» που χρησιμοποίησαν παραποιημένα τεκμήρια για κατηγορήσουν τον Σίμονς «για φόνο», εξήγησαν δικηγόροι του σε ανακοίνωση που δημοσιοποίησαν προχθές Τρίτη.

An Oklahoma city has agreed to pay $7.15 million to settle a lawsuit filed by Glynn Simmons, a former death row inmate who spent more than 48 years in prison before being exonerated last year. https://t.co/1ioOcidLPm

— The New York Times (@nytimes) August 14, 2024