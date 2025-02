Βίντεο: Ασυνείδητος πέταξε γάτα στο κενό από ύψος 40 μέτρων

Τον γύρο του διαδικτύου κάνει ένα βίντεο όπου φαίνεται ένας άνδρας να πετάει μια γάτα στο κενό από ύψος τουλάχιστον 40 μέτρων στην Κριμαία. Το βιντεοληπτικό υλικό έχει τραβηχτεί από κάμερα ασφαλείας σε ένα από τα πλέον ιστορικά κτίρια στην πόλη Γιάλτα.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, η γάτα ονόματι Μίσια μένει στο συγκεκριμένο κτίριο, έναν πύργο, εδώ και τουλάχιστον μια δεκαετία έχοντας ιδιαίτερη εξοικείωση με τους ανθρώπους.

Όπως μπορεί κανείς να δει στο βίντεο, ένας άνδρας αγνώστων στοιχείων την κρατά στην αγκαλιά του και κάνει βόλτες σε ένα τεράστιο μπαλκόνι. Κι ενώ έχει τη γάτα αγκαλιά και φαίνεται να τη χαϊδεύει, ξαφνικά πηγαίνει προς τα κάγκελα στην άκρη του μπαλκονιού και πετάει τη γάτα στο κενό.

Όπως ανέφεραν οι τοπικές Αρχές ο άνδρας αναζητείται και αντιμετωπίζει κατηγορίες για κακοποίηση ζώου που μπορεί να του επιφέρει ακόμα και ποινή φυλάκισης 2 ετών.

Russian police are hunting for a man who threw “Musya,” a cat who lived for a decade at the historic Swallow’s Nest near Yalta, Crimea, off a cliff. The famous castle was her home, and she trusted people—only to be lured and killed in an act of cruelty. The search is on. 🐱💔 pic.twitter.com/F2OfUcPSBp

— Brian McDonald (@27khv) February 23, 2025