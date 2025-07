Βίντεο: Αλεξιπτωτιστής πέφτει σε ποτάμι έπειτα από πρόσκρουση σε καλώδιο υψηλής τάσης – Γλίτωσε από θαύμα

Ένας αλεξιπτωτιστής με μηχανοκίνητο αλεξίπτωτο πλαγιάς προσέκρουσε σε καλώδιο υψηλής τάσης και έπεσε στον ποταμό Ρεντ, στη Βόρεια Ντακότα των ΗΠΑ, ωστόσο δεν τραυματίστηκε.

Βίντεο που τράβηξε ένας αυτόπτης μάρτυρας, ονόματι Dusty Howlett, δείχνει τη στιγμή που το ηλεκτρικά υποβοηθούμενο αλεξίπτωτο συγκρούεται με τα καλώδια, προκαλώντας σπίθες και έναν δυνατό κρότο.

Το περιστατικό συνέβη στις 8 Ιουλίου.

Το μηχανοκίνητο αλεξίπτωτο μαζί με τον χειριστή του, καταλήγουν έπειτα στο ποτάμι, στην πόλη Γκραντ Φορκς.

«Ουάου, ωχ όχι!» ακούγεται να φωνάζει ο μάρτυρας στο βίντεο, την ώρα που ο αλεξιπτωτιστής πέφτει στο νερό.

NEW: A paraglider struck power lines and crashed into the Red River near the Riverside Dam in Grand Forks, North Dakota.

Witness Dusty Howlett said-I didn’t see the power lines either. I stopped filming and called 911 immediately.

He and Nate Millard rushed to help—relieved… pic.twitter.com/dZA0KL7665

— Sarcasm Scoop (@sarcasm_scoop) July 11, 2025