Βενεζουέλα: Κάτοικοι υποχρέωσαν στρατιώτες να αφήσουν τα όπλα και να πιάσουν τα φτυάρια

Κάτοικοι εξαγριωμένοι για την παθητική στάση στρατιωτικών υποχρέωσαν χθες Κυριακή μέλη μονάδας αναπτυγμένης σε σεισμόπληκτη περιοχή να πάρουν τσάπες και φτυάρια και να συμμετάσχουν στην απομάκρυνση συντριμμιών σε ακίνητο το οποίο κατέρρευσε, τέσσερις ημέρες μετά το διπλό σεισμό ο οποίος έπληξε τη Βενεζουέλα στοιχίζοντας τη ζωή σε περίπου 1.500 ανθρώπους, κατά τον πιο πρόσφατο επίσημο απολογισμό, που ενδέχεται να αυξηθεί γεωμετρικά, σύμφωνα τουλάχιστον με όσα διαπίστωσε ανταποκρίτρια του Γαλλικού Πρακτορείου επιτόπου.

«Η χώρα σας χρειάζεται. Αφήστε κάτω τα όπλα, αφήστε κάτω τις σφαίρες», φώναζε με αγανάκτηση άνδρας, ανάμεσα σε δεκάδες άλλους, απευθυνόμενος σε στρατιωτικό στην περιοχή Ταναγουαρένα (Καραβαγιέδα) στην πολιτεία Λα Γουάιρα, που σαρώθηκε από τους καταστροφικούς σεισμούς.

Στις 50.000 υπολογίζονται οι αγνοούμενοι

Ο μέχρι στιγμής επίσημος απολογισμός των θυμάτων στη Βενεζουέλα έφτασε τους 1.450 νεκρούς χθες. Τουλάχιστον 189 κτίρια κατέρρευσαν τελείως. Τα Ηνωμένα Έθνη υπολογίζουν ότι ο αριθμός των αγνοουμένων είναι περίπου 50.000.

Οι πιθανότητες να βρεθούν επιζήσαντες λιγοστεύουν ολοένα περισσότερο όσο περνά ο χρόνος, τονίζουν ειδικοί.