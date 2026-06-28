Τουρκία: Έντονος εκνευρισμός για την αναγνώριση της γενοκτονίας των Αρμενίων από το Ισραήλ

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Διεθνή Νέα

Τουρκία, σημαία
πηγή: freepik.com
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Τουρκία κατήγγειλε την αναγνώριση της γενοκτονίας των Αρμενίων του 1915 από το Ισραήλ, χαρακτηρίζοντάς την “πολιτική απόφαση”.
  • Το τουρκικό ΥΠΕΞ δήλωσε ότι η ισραηλινή κυβέρνηση «προσπαθεί να κρύψει τα δικά της εγκλήματα με την πολιτική απόφαση που υιοθέτησε και αφορά τα γεγονότα του 1915».
  • Η Άγκυρα, η οποία κατηγορεί τακτικά το Ισραήλ για γενοκτονία στη Γάζα, αρνείται συστηματικά τον όρο «γενοκτονία» για τις σφαγές των Αρμενίων.

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Η Τουρκία κατήγγειλε σήμερα Κυριακή την αναγνώριση της γενοκτονίας των Αρμενίων του 1915 από το Ισραήλ ως μια “πολιτική απόφαση” η οποία έχει στόχο να καλύψει “τα εγκλήματα” που έχει διαπράξει ο ισραηλινός στρατός σε βάρος του παλαιστινιακού πληθυσμού στη Γάζα.

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“Η ισραηλινή κυβέρνηση, η οποία συστηματικά έχει διώξει τον παλαιστινιακό λαό μπροστά στα μάτια όλου του κόσμου και που τώρα δικάζεται ενώπιον του Διεθνούς Δικαστηρίου για γενοκτονία σε βάρος του λαού της Γάζας, προσπαθεί να κρύψει τα δικά της εγκλήματα με την πολιτική απόφαση που υιοθέτησε και αφορά τα γεγονότα του 1915”, δήλωσε το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών σε ανακοίνωσή του.

Αρνείται συστηματικά η Άγκυρα

Η Τουρκία, η οποία κατηγορεί τακτικά το Ισραήλ ότι διαπράττει γενοκτονία στη Λωρίδα της Γάζας — κατηγορία την οποία αρνείται το Ισραήλ– απορρίπτει κατηγορηματικά τον όρο “γενοκτονία” για να περιγράψει τις σφαγές των Αρμενίων επί Οθωμανικής Αυτοκρατορίας κατά τη διάρκεια του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου.

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