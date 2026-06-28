Το Ιράν δεν συμμετείχε στις τεχνικές συνομιλίες με ΗΠΑ – Ξαναρχίζουν οι πτήσεις Τεχεράνη-Ντουμπάι

Το Ιράν δεν έλαβε μέρος στις τεχνικές συνομιλίες οι οποίες είχαν προγραμματιστεί για σήμερα Κυριακή λόγω των πρόσφατων επιθέσεων στη χώρα κι ανεκπλήρωτων όρων του μνημονίου συνεννόησης με τις ΗΠΑ, όπως δήλωσε στην κρατική τηλεόραση μέλος του Γραφείου Συντήρησης και Δημοσίευσης των Έργων του ανώτατου ηγέτη της χώρας.

“Για παράδειγμα, ένας από τους λόγους είναι να ελέγξουμε εάν έχουμε πρόσβαση στα αποδεσμευμένα κεφάλαια. Αν δεν υπάρχει πρόσβαση, τότε ο όρος αυτός δεν έχει εκπληρωθεί”, δήλωσε ο Μεχντί Φαζαϊλί.

“Λήφθηκαν τα απαραίτητα μέτρα”

Στο μεταξύ, οι πτήσεις μεταξύ Τεχεράνης και Ντουμπάι θα ξαναρχίσουν αύριο Δευτέρα, τουλάχιστον όπως μετέδωσαν τα μέσα ενημέρωσης στο Ιράν, έπειτα από εβδομάδες αναστολής η οποία συνδέεται με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και τα ιρανικά πλήγματα στον Κόλπο.

“Για να ενισχυθούν οι αεροπορικές συνδέσεις στους πολυσύχναστους άξονες, λήφθηκαν τα απαραίτητα μέτρα για να επαναλειτουργήσει η σύνδεση Τεχεράνη – Ντουμπάι στο αεροδρόμιο Ιμάμ Χομεϊνί” της πρωτεύουσας, δήλωσε ο διευθυντής του αεροδρομίου Ραμίν Κασεφαζάρ, τον οποίο επικαλείται η κρατική τηλεόραση και άλλα μέσα ενημέρωσης.

Είναι δυνατό από σήμερα το βράδυ να γίνονται κρατήσεις εισιτήριων στον ιστότοπο της ιρανικής αεροπορικής εταιρίας Sepehran για την πρώτη πτήση που θα αναχωρήσει τη Δευτέρα στις 10.40 το πρωί τοπική ώρα (10.10 π.μ. ώρα Ελλάδας).

Κατά τη διάρκεια του πολέμου στη Μέση Ανατολή, από τις 28 Φεβρουαρίου έως την εκεχειρία που τέθηκε σε ισχύ στις 8 Απριλίου, το διεθνές αεροδρόμιο του Ντουμπάι έγινε επανειλημμένα στόχος μη επανδρωμένων αεροσκαφών, όπως και αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις στον Κόλπο, αλλά και πολιτικές υποδομές σε αυτές τις πετρελαιομοναρχίες, από το Κουβέιτ έως το Ομάν.

Το Ιράν απαντούσε με αυτό τον τρόπο στην ισραηλινοαμερικανική επίθεση που άρχισε στις 28 Φεβρουαρίου κατά του εδάφους του.

Το αεροδρόμιο του Ντουμπάι, το οποίο πριν από τον πόλεμο ήταν το δεύτερο στον κόσμο σε αριθμό επιβατών μετά την Ατλάντα (Ηνωμένες Πολιτείες), είδε την κυκλοφορία του να καταρρέει κατά 66% τον Μάρτιο σε διάστημα ενός έτους.

Τα αεροδρόμια του Κόλπου, όπως το Ντουμπάι, το Άμπου Ντάμπι και η Ντόχα, έχουν χτίσει το οικονομικό τους μοντέλο στη μετεπιβίβαση των επιβατών, καθώς επωφελούνται από τη θέση τους που είναι στο σταυροδρόμι των συνδέσεων προς και από τη Βόρεια και τη Νότια Αμερική, την Ευρώπη, την Ασία και την Ωκεανία.

Η σχεδόν παράλυση αυτών των εγκαταστάσεων κατά τις πρώτες εβδομάδες της σύγκρουσης προκάλεσε χάος στις παγκόσμιες αερομεταφορές.