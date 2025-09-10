UNESCO: «Δραματική αύξηση» των επιθέσεων εναντίον σχολείων το 2024

Enikos Newsroom

διεθνή

UNESCO: «Δραματική αύξηση» των επιθέσεων εναντίον σχολείων το 2024

Οι επιθέσεις εναντίον σχολείων αυξήθηκαν κατά 44% σε ετήσια βάση το 2024, ανακοίνωσε την Τρίτη (9/9) η UNESCO, καταγγέλλοντας τη «δραματική» κλιμάκωση της βίας εναντίον εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, πάνω απ’ όλα σε εμπόλεμες ζώνες: στην Ουκρανία και στην Εγγύς Ανατολή.

Η εκπαιδευτική, επιστημονική και επιμορφωτική οργάνωση των Ηνωμένων Εθνών έκανε λόγο σε ανακοίνωση που δημοσιοποίησε για 1.265 επιθέσεις εναντίον σχολικών ιδρυμάτων το 2024. Σημείωσε ακόμη πως η χρήση σχολείων για στρατιωτικούς σκοπούς, κάτι που «παραβιάζει το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο», είναι πλέον «ολοένα συχνότερη».

Τα στοιχεία αφορούν όλο τον πλανήτη, όμως είναι «πολύ πιο ανησυχητικά» για τις περιοχές όπου μαίνονται πόλεμοι ή κρίσεις, πρωτίστως «την Ουκρανία, την Εγγύς Ανατολή και ειδικά τη Γάζα, τη Μιανμάρ, την Αϊτή και το Αφγανιστάν», εξήγησε.

Η UNESCO σημείωσε πως αναλαμβάνει πρωτοβουλίες σε συντονισμό με εταίρους της για να δοθούν «εκπαιδευτικές λύσεις σε 31 χώρες» και να προσφερθεί υλική και ψυχοκοινωνική βοήθεια σε μαθητές και μαθήτριες και στο εκπαιδευτικό προσωπικό στο Αφγανιστάν, στη Γάζα, στο Σουδάν, στη Συρία και στην Ουκρανία. Ωστόσο, συμπλήρωσε, «τίποτε δεν μπορεί να αντικαταστήσει την υποχρέωση της συμμόρφωσης προς το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Αμήχανες παύσεις στις συζητήσεις τέλος – Ξεκινήστε να χρησιμοποιείτε αυτές τις δύο λέξεις

Άδωνις Γεωργιάδης: Σε αναστολή ο γιατρός που συνελήφθη για «φακελάκι»

ΝΔ: Fake news της αντιπολίτευσης τα περί επιβολής μείωσης ΦΠΑ από Ε.Ε.

Deutsche Bank: Τι λέει η τράπεζα για την οικονομία της Γαλλίας

Η Google αποκαλύπτει επιτέλους τα όρια χρήσης του Gemini

Κουίζ: Πόσο καλά γνωρίζεις την ελληνική μυθολογία; Μπορείς να κάνεις το 3 στα 3;
περισσότερα
04:15 , Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου 2025

Τραμπ: «Δεν είμαι ευχαριστημένος από το αεροπορικό πλήγμα του Ισραήλ στο Κατάρ»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, εξέφρασε την Τρίτη έντονη δυσαρέσκεια για το ισραηλινό αερ...
03:15 , Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου 2025

Επίθεση του Ισραήλ στο Κατάρ: Έκτακτη σύγκληση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ απόψε

Το Συμβούλιο Ασφαλείας συγκλήθηκε να συνεδριάσει κατεπειγόντως την Τετάρτη (10/9), την επομένη...
02:00 , Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου 2025

Βρετανία: «Ομαδική ψυχογενής ασθένεια» προκάλεσε συναγερμό για τοξικές ουσίες στο αεροδρόμιο Χίθροου, λέει επιστήμονας

Μια πηγή της Μητροπολιτικής Αστυνομίας, στην Βρετανία, ανέφερε την Τρίτη ότι ο πανικός και η α...
01:00 , Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου 2025

Κατάρ: Ο πρωθυπουργός υπογραμμίζει πως η χώρα του διατηρεί το δικαίωμα να απαντήσει στην επίθεση του Ισραήλ

Ο πρωθυπουργός και ΥΠΕΞ του Κατάρ, ο σεΐχης Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν μπιν Τζάσιμ αλ Θάνι, ...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος