Τζο Μπάιντεν: «Θα πιέσουμε για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα»

Ο απερχόμενος πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, δήλωσε ότι η χώρα του τις επόμενες ημέρες θα εντείνει τις προσπάθειες με την Τουρκία, την Αίγυπτο, το Κατάρ, το Ισραήλ και άλλες χώρες για την επίτευξη κατάπαυσης του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας.

Στον παλαιστινιακό θύλακα, σχεδόν 14 μήνες ισραηλινών επιθέσεων έχουν κοστίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 44.282 Παλαιστινίους.

Μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα X, ο Μπάιντεν υπογράμμισε ότι οι προσπάθειες αυτές θα στοχεύουν στην απελευθέρωση των ομήρων που κρατούνται στη Γάζα και στη λήξη του πολέμου χωρίς την παρουσία της Χαμάς στην εξουσία.

