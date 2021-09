Τζάστιν Τριντό: Από golden boy του Καναδά…βετεράνος πυγμάχος – Τα σκάνδαλα και οι προσδοκίες που διαψεύστηκαν

Ο Τζάστιν Τριντό μπορεί να πέτυχε την επανεκλογή του ως πρωθυπουργός του Καναδά, αλλά σίγουρα σήμερα έχει χάσει τη λάμψη που είχε, όταν πρωτοεξελέγη στον πρωθυπουργικό θώκο το 2015, τότε που είχε πετύχει σαρωτική νίκη. Αρρενωπός, με αυτοπεποίθηση, γινόταν ένα με τα πλήθη για να βγάλει σέλφι με τους νεαρούς θαυμαστές του.

Σε εκείνες τις εκλογές το Φιλελεύθερο κόμμα του Τζάστιν τριντό κέρδισε την αυτοδυναμία στην Καναδική Βουλή των Κοινοτήτων με 184 έδρες, και, μάλιστα, σημείωσε τη μεγαλύτερη άνοδο σε έδρες που έχει σημειωθεί ποτέ σε εκλογές στον Καναδά, καθώς ο αριθμός των εδρών του αυξήθηκε κατά 148. Επιτυχία που φυσικά χρεώνεται στο τότε λαμπερό αστέρι του Τριντό.

Ωστόσο, σήμερα όλα φαίνεται να είναι διαφορετικά. Ο πρωτότοκος γιος του εκλιπόντος πρωθυπουργού Πιερ Τριντό θεωρούσε ότι η άμεση αντίδρασή του στη διαχείριση της πανδημίας θα τον βοηθούσε να επανεκλεγεί εύκολα στην πρωθυπουργία. Και μπορεί στις πρόωρες εκλογές, που ο ίδιος κήρυξε, να επανεξελέγη, αλλά δεν κατάφερε να κερδίσει την πλειοψηφία των εδρών στο Κοινοβούλιο, όπως επεδίωκε.

Στα έξι χρόνια που μεσολάβησαν από την πρώτη εκλογή του, φαίνεται πως έχει επέλθει φθορά στο λαμπερό προφίλ του αρχηγού του Φιλελεύθερου Κόμματος. Ο 49χρονος Τζάστιν Τριντό αντιμετώπισε σωρεία επικρίσεων κατά την προεκλογική περίοδο, ακόμη και απειλές.

Σε προεκλογικές συγκεντρώσεις κάποιοι από τους διαδηλωτές τους οποίους εκείνος χαρακτήρισε “πλήθος αντιεμβολιαστών”, του πετούσαν πέτρες, ενώ προκάλεσε αντιδράσεις ως προς τη χρονική συγκυρία που επέλεξε για να προκηρύξει πρόωρες εκλογές.

Αφού μοίρασε εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια σε πακέτα στήριξης για τον κορονοϊό στους εργαζομένους και στις επιχειρήσεις, προκήρυξε πρόωρες εκλογές επιδιώκοντας να ανακτήσει την πλειοψηφία των εδρών στο Κοινοβούλιο που είχε χάσει το 2019.

Αλλά κατά την προεκλογική διαδικασία βρέθηκε σε μια κούρσα με τον άπειρο αρχηγό του αντιπολιτευόμενου Συντηρητικού Κόμματος Έριν Ο’Τουλ και έγινε από “golden boy του Καναδά ένας βετεράνος πυγμάχος που ρίχνει ό,τι χτύπημα μπορεί προκειμένου να παραμείνει στο ρινγκ”, όπως εύστοχα περιγράφει ο δημοσκόπος Τιμ Πάουερς.

Ο Τριντό κατάφερε να κερδίσει πείθοντας τους ψηφοφόρους να τον στηρίξουν σε αυτήν την κρίσιμη καμπή της πανδημίας, που έχει εμφανίσει νέα έξαρση εξαιτίας της παραλλαγής Δέλτα του ιού.

Ο καθηγητής Πολιτικών Επιστημών του πανεπιστημίου του Γουίνιπεγκ, ο Φελίξ Ματιέ, ωστόσο, λέει ότι ο Τριντό πιθανόν να αντιμετωπίσει μια πρόκληση για την ηγεσία του κόμματός του “επειδή έχασε το στοίχημα που είχε βάλει με τον εαυτό του” για μια κυβέρνηση πλειοψηφίας.

Ο ίδιος λέει στο AFP ότι “μένει να φανεί πόσο θα αντέξει η κυβέρνηση μειοψηφίας του”.

Αυτή θα είναι η πέμπτη κυβέρνηση μειοψηφίας στη χώρα μετά το 2004 με την καθεμιά να έχει αντέξει το πολύ δύο χρόνια.

Ο κόσμος παρακολουθούσε με ενδιαφέρον, ακόμη και με θαυμασμό, καθώς ο Τριντό ανακοίνωνε το 2015, έπειτα από σχεδόν μια δεκαετία διακυβέρνησης της χώρας από τους συντηρητικούς (γνωστούς και ως Τόρις), ότι “Ο Καναδάς επέστρεψε!”.

When COVID-19 hit, we were there for Canadian businesses. Whether it was help paying rent or keeping staff on payroll, we were there. And we’re still going to be there. #ForwardForEveryonehttps://t.co/UPYRzm3T9g pic.twitter.com/eyywdBXjGj

— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) September 20, 2021