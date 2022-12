Τσαβούσογλου: Πανηγυρίζει για τα F-16 παρά το μήνυμα του αμερικανικού Κογκρέσου για τις υπερπτήσεις στα ελληνικά νησιά

Σε πανηγυρικούς τόνους οι σημερινές δηλώσεις του Μεβλούτ Τσαβούσογλου σχετικά με την πώληση F-16 από τις ΗΠΑ. Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών κάνει λόγο για ένα «θετικό βήμα» και για συνέχιση των τεχνικών διαπραγματεύσεων «σε ένα εποικοδομητικό περιβάλλον», παραβλέποντας όμως το μήνυμα του αμερικανικού Κογκρέσου για τις υπερπτήσεις στα ελληνικά νησιά.

«Είναι ένα θετικό βήμα, πρέπει να οριστικοποιηθεί και να εγκριθεί ο νόμος. Η αγορά F-16 και οι εκσυγχρονισμοί των υπαρχόντων είναι μία διαδικασία που πρέπει τώρα να ολοκληρωθεί. Είναι προς το συμφέρον όλων», είπε ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου όπως μεταδίδουν τα τουρκικά ΜΜΕ.

Συμπλήρωσε δε ότι «οι τεχνικές διαπραγματεύσεις συνεχίζονται σε ένα εποικοδομητικό περιβάλλον. Το καλωσορίζουμε. Πρέπει να οδηγήσει σε ένα τέλος το συντομότερο δυνατό και ο νόμος πρέπει να εγκριθεί».

Στο συνοδευτικό κείμενο του αμυντικού προϋπολογισμού των ΗΠΑ (NDAA) που οριστικοποιήθηκε την Τρίτη το βράδυ αναφέρεται και το πρακτορείο ειδήσεων Anadolu. σημειώνοντας ότι αποσύρθηκε από το τελικό νομοσχέδιο η τροπολογία που προέβλεπε όρους για την πώληση των μαχητικών στην Άγκυρα.

Το δημοσίευμα αναφέρεται στις δύο τροπολογίες που εισήγαγαν οι Δημοκρατικοί γερουσιαστές Ρόμπερτ Μπομπ Μενέντεζ και Κρις Βαν Χόλεν και συνέδεαν τις πωλήσεις των F-16 στην Τουρκία με συγκεκριμένους όρους.

Σύμφωνα με το τουρκικό πρακτορείο, οι διπλωματικές προσπάθειες της Άγκυρας ήταν «αποτελεσματικές» και έφεραν αυτή την «αλλαγή» στο Κογκρέσο.

#URGENT Turkish foreign minister welcomes final text of US defense budget that excludes conditions on F-16 purchase, calling it positive move pic.twitter.com/LrIkB6gymt

— ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) December 7, 2022