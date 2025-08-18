Τρόμος στην Ιταλία: Γέφυρα διαλύεται έπειτα από νεροποντή ενώ την διασχίζουν αυτοκίνητα – Δείτε βίντεο

Enikos Newsroom

διεθνή

Ιταλία, Γέφυρα

Ανατριχιαστικές εικόνες στην Ιταλία, όπου μια γέφυρα αποδομείται, ενώ περνούν από επάνω της αυτοκίνητα.

Όπως κατέγραψε ο φακός της εφημερίδας La stampa, η γέφυρα Σαν Τζουλιάνο, κοντά στην πόλη Ραντάτσο, στην επαρχία Κατάνια της Σικελίας, άρχισε να αποσυντίθεται ενώ την διασχίζουν αυτοκίνητα, με ολόκληρα κομμάτια της να καταρρέουν από τον φέροντα οργανισμό της.

Οι εικόνες δείχνουν κομμάτια από την γέφυρα και χώμα να πέφτουν στο κενό την ώρα που κυκλοφορούν αυτοκίνητα. Ευτυχώς ο κίνδυνος τραγωδίας αποφεύχθηκε καθώς έγινε άμεσα αντιληπτό από τους αυτοκινητιστές, οι οποίοι ειδοποίησαν τις αρχές και αυτές με την σειρά τους διέκοψαν την κυκλοφορία, πριν σημειωθεί ατύχημα.

Η γέφυρα έκλεισε και ξεκίνησαν εργασίες αποκατάστασης.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εφημερίδας ήταν από καιρό γνωστό ότι η γέφυρα αντιμετώπιζε ζητήματα και ότι ήταν ευπαθής. Η κατάστασή της επιδεινώθηκε από τις έντονες βροχοπτώσεις των τελευταίων ημερών.

 

Δήμοι στην επαρχία της Μεσσήνης κινδυνεύουν με απομόνωση, καθώς αφού η γέφυρα έκλεισε διακόπηκε η επικοινωνία τους με την πόλη Ραντάτσο, το μεγάλο αστικό κέντρο της περιοχής, με πάνω από 8.000 κατοίκους, στο οποίο οι γειτονικοί δήμοι έχουν πρόσβαση για βασικές υπηρεσίες.

Η πόλη Ραντάτσο εξυπηρετεί τους γειτονικούς δήμους αναφορικά με την ιατροφαρμακευτική υποδομή, με τις υπηρεσίες μεταφοράς (σιδηρόδρομοι και λεωφορεία) καθώς και με την προμήθεια βασικών αναγκών και υπηρεσιών.

 

