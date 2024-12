Τραγωδία στο Καζακστάν: 28 επιζώντες και τουλάχιστον 30 νεκροί από την πτώση αεροσκάφους – Αναφορές για παρεμβολές στο σύστημα GPS

Ένα αεροπλάνο Embraer 190 (E190) της Azerbaijan Airlines συνετρίβη την Τετάρτη κοντά στην πόλη Ακτάου του Καζακστάν, προκαλώντας τον θάνατο δεκάδων επιβατών.

Το Υπουργείο Εκτάκτων Καταστάσεων της χώρας, επιβεβαίωσε ότι από τους 67 επιβαίνοντες (62 επιβάτες και 5 μέλη πληρώματος), τουλάχιστον 28 άνθρωποι επέζησαν και έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο, ενώ τέσσερις σοροί έχουν ήδη ανασυρθεί.



Αρχικά, το αρμόδιο Υπουργείο είχε αναφέρει ότι 25 άτομα επέζησαν από τη συντριβή, αναθεωρώντας αργότερα τον αριθμό αυτό σε 27 και στη συνέχεια σε 28, καθώς η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης συνεχίζεται στο σημείο της συντριβής, μειώνοντας έτσι τον υποτιθέμενο αριθμό των νεκρών.

Το αεροπλάνο, με αριθμό πτήσης J2-8243, είχε απογειωθεί από το Μπακού του Αζερμπαϊτζάν με προορισμό το Γκρόζνι, πρωτεύουσα της Τσετσενίας, αλλά αναγκάστηκε να κάνει μια επείγουσα προσγείωση τρία χιλιόμετρα μακριά από την πόλη Ακτάου.

Σύμφωνα με την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας της Ρωσίας (Rosaviatsia), το δυστύχημα προκλήθηκε πιθανότατα από πρόσκρουση πτηνού, που δημιούργησε «κατάσταση έκτακτης ανάγκης» στο αεροσκάφος.

Τα δεδομένα πτήσης από το FlightRadar24.com έδειξαν ότι το αεροπλάνο είχε ασυνήθιστες διακυμάνσεις ύψους και αλλαγές πορείας λίγο πριν από τη συντριβή, ενώ η υπηρεσία ανέφερε αργότερα στην πλατφόρμα Χ ότι το αεροπλάνο αντιμετώπιζε «έντονη παρεμβολή GPS», γεγονός που προκάλεσε ανακρίβειες στα δεδομένα πτήσης ADS-B, τα οποία βοηθούν στην εντοπισμό και την παρακολούθηση των αεροσκαφών.

What we know about Azerbaijan Airlines flight #J28243

Aircraft: Embraer ERJ-190

Registration: 4K-AZ65

Age: 11 years

Origin: Baku (GYD)

Destination : Grozny (GRV)

Average flight time: 57 minutes

The aircraft was exposed to GPS jamming and spoofing near Grozny.

The altitude was… pic.twitter.com/degVXopts2

— Flightradar24 (@flightradar24) December 25, 2024