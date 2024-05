Τραγωδία στην Τουρκία: 10 νεκροί και 39 τραυματίες έπειτα από τροχαίο

Δέκα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 39 τραυματίστηκαν στη νότια Τουρκία σήμερα όταν ένα υπεραστικό λεωφορείο συγκρούστηκε με άλλα τρία οχήματα σε ένα κεντρικό αυτοκινητόδρομο, γνωστοποίησε ο υπουργός Εσωτερικών Αλί Γερλίκαγια.

Το λεωφορείο, που έκανε το δρομολόγιο από το Ντιγιαρμπακίρ προς την Κωνσταντινούπολη, προσέκρουσε σε ένα φορτηγό και σε δύο άλλα οχήματα στην περιοχή Ταρσού κοντά στη μεσογειακή πόλη Μερσίνη, τόνισε ο υπουργός με ανάρτηση στο “X”.

Η κυβέρνηση τόνισε ότι έχει ξεκινήσει έρευνα για τα ακριβή αίτια του τροχαίου.

#BREAKING #Turkey JUST IN: Tragic road accident in Mersin, Turkey.

Fatalities and injuries have been reported. pic.twitter.com/pe2z8whXK8

— The National Independent (@NationalIndNews) May 26, 2024