Τραγωδία στη Λεμεσό: Βρέφος 5 μηνών εντοπίστηκε νεκρό στο κρεβατάκι του

Απέραντη θλίψη και βαρύ πένθος προκαλεί η είδηση του αδόκητου χαμού ενός βρέφους μόλις πέντε μηνών στη Λεμεσό, βυθίζοντας στη συντριβή την οικογένειά του αλλά και την τοπική κοινωνία της Κύπρου, το βράδυ της Τρίτης (18/8).

Τι συνέβη

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία από την Αστυνομία, το άτυχο μωράκι βρισκόταν στο κούνια του και κοιμόταν στο σπίτι της οικογένειας. Γύρω στις 20:00, η μητέρα του πλησίασε για να το ελέγξει και διαπίστωσε με τρόμο πως το μωρό δεν είχε τις αισθήσεις του.

Αμέσως επικράτησε πανικός. Το βρέφος μεταφέρθηκε εσπευσμένα σε ιδιωτική κλινική της περιοχής, όπου δυστυχώς οι γιατροί δεν μπόρεσαν να του προσφέρουν καμία βοήθεια, διαπιστώνοντας απλώς τον θάνατό του.

Στο σημείο και στην κλινική έσπευσαν μέλη της Αστυνομίας για την έναρξη των ερευνών. Από την εξέταση που διενεργήθηκε, δεν εντοπίστηκαν εξωτερικές κακώσεις ή στοιχεία που να παραπέμπουν σε εγκληματική ενέργεια.

Φως στα ακριβή αίτια που έκοψαν τόσο πρόωρα το νήμα της ζωής του 5μηνου βρέφους αναμένεται να ρίξει η νεκροψία-νεκροτομή επί της σορού του, η οποία θα διενεργηθεί από ιατροδικαστή.

Οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τη πλήρη διαλεύκανση των συνθηκών κάτω από τις οποίες εκτυλίχθηκε η οικογενειακή αυτή τραγωδία.