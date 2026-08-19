Τραγωδία στη Λεμεσό: Βρέφος 5 μηνών εντοπίστηκε νεκρό στο κρεβατάκι του

Ένα βρέφος μόλις πέντε μηνών εντοπίστηκε νεκρό στο κρεβατάκι του στη Λεμεσό το βράδυ της Τρίτης, βυθίζοντας την οικογένεια και την τοπική κοινωνία σε βαρύ πένθος. Η μητέρα του διαπίστωσε ότι δεν είχε τις αισθήσεις του, με αποτέλεσμα τη μεταφορά του σε ιδιωτική κλινική όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του, ενώ οι αρχές διενεργούν έρευνες και αναμένεται ιατροδικαστική εξέταση για τα αίτια.

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Διεθνή Νέα

Βρέφος
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Απέραντη θλίψη και βαρύ πένθος προκαλεί η είδηση του αδόκητου χαμού ενός βρέφους μόλις πέντε μηνών στη Λεμεσό.
  • Η μητέρα του βρέφους διαπίστωσε με τρόμο πως το μωρό δεν είχε τις αισθήσεις του, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί εσπευσμένα σε ιδιωτική κλινική, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
  • Από την εξέταση δεν εντοπίστηκαν εξωτερικές κακώσεις ή στοιχεία που να παραπέμπουν σε εγκληματική ενέργεια, ενώ φως στα αίτια αναμένεται να ρίξει η νεκροψία-νεκροτομή.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Απέραντη θλίψη και βαρύ πένθος προκαλεί η είδηση του αδόκητου χαμού ενός βρέφους μόλις πέντε μηνών στη Λεμεσό, βυθίζοντας στη συντριβή την οικογένειά του αλλά και την τοπική κοινωνία της Κύπρου, το βράδυ της Τρίτης (18/8).

Τι συνέβη

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία από την Αστυνομία, το άτυχο μωράκι βρισκόταν στο κούνια του και κοιμόταν στο σπίτι της οικογένειας. Γύρω στις 20:00, η μητέρα του πλησίασε για να το ελέγξει και διαπίστωσε με τρόμο πως το μωρό δεν είχε τις αισθήσεις του.

Αμέσως επικράτησε πανικός. Το βρέφος μεταφέρθηκε εσπευσμένα σε ιδιωτική κλινική της περιοχής, όπου δυστυχώς οι γιατροί δεν μπόρεσαν να του προσφέρουν καμία βοήθεια, διαπιστώνοντας απλώς τον θάνατό του.

Στο σημείο και στην κλινική έσπευσαν μέλη της Αστυνομίας για την έναρξη των ερευνών. Από την εξέταση που διενεργήθηκε, δεν εντοπίστηκαν εξωτερικές κακώσεις ή στοιχεία που να παραπέμπουν σε εγκληματική ενέργεια.

Φως στα ακριβή αίτια που έκοψαν τόσο πρόωρα το νήμα της ζωής του 5μηνου βρέφους αναμένεται να ρίξει η νεκροψία-νεκροτομή επί της σορού του, η οποία θα διενεργηθεί από ιατροδικαστή.

Οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τη πλήρη διαλεύκανση των συνθηκών κάτω από τις οποίες εκτυλίχθηκε η οικογενειακή αυτή τραγωδία.

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