Τραμπ: «Με κάνουν να δίνω μάχες που δεν θα έπρεπε» – Σχεδιάζει νέα τακτική μετά και τις δημοσκοπήσεις

Ο Ντόναλντ Τραμπ πρέπει πλέον να αναθεωρήσει την στρατηγική του, και να δώσει έναν εντελώς νέο αγώνα, σε ένα πολιτικό τοπίο που για άλλη μια φορά αλλάζει αμετάκλητα, σε μια πρωτοφανή εκλογική χρονιά, σχολιάζει το CNN, μετά τα νέα δεδομένα που προέκυψαν στην πολιτική σκηνή των ΗΠΑ, με την αποχώρηση του προέδρου Μπάιντεν από την προεκλογική κούρσα και την ανάδειξη της Κάμαλα Χάρις, ως του επικρατέστερου υποψηφίου των Δημοκρατικών για τις προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου.

Η απόφαση του Μπάιντεν και η ανάδειξη της Χάρις διοχέτευσαν κύμα αδρεναλίνης στο Δημοκρατικό Κόμμα και προκάλεσαν σωρεία νέων δωρεών για να μπορέσει η νέα υποψήφια πρόεδρος των ΗΠΑ να ανταγωνιστεί την ενισχυμένη οικονομική θέση του Τραμπ.

Ο ίδιος και τα στελέχη του εργάζονται για να επανασχεδιάσουν τον αγώνα τους και την επιχείρηση που είχαν σχεδιάσει με αντίπαλο ένα ετοιμόρροπο αντίπαλο 81 ετών.

Και όλα αυτά σε μια προεκλογική εκστρατεία που έχει ήδη σημαδευτεί από έκτακτα γεγονότα: Τις δικαστικές περιπέτειες του Τραμπ, την καταδίκη του για κακούργημα, την απόρριψη του άλλου κατηγορητηρίου, την καθυστέρηση σε άλλη υπόθεση εξαιτίας σκανδάλου στο γραφείο του εισαγγελέα της Τζόρτζια, την εμφάνιση του Μπάιντεν στο ντιμπέιτ που έριξε τους Δημοκρατικούς στο ναδίρ, και την απόπειρα δολοφονίας του πρώην προέδρου. Αυτή η τελευταία ανατροπή έχει ρίξει την προεδρική κούρσα σε αχαρτογράφητα νερά.

Ο Τραμπ χθες αναλώθηκε αντιδρώντας στην αλλαγή της πολιτικής του τύχης. Σε ένα μπαράζ αναρτήσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο πρώην πρόεδρος ξέσπασε κατά της πιθανής νέας αντιπάλου του, εξέφρασε το παράπονο ότι οι Ρεπουμπλικάνοι αναγκάστηκαν «να σπαταλήσουν πολύ χρόνο και χρήμα» πριν από τον ανασχηματισμό των Δημοκρατικών και υπέδειξε ότι η «κυβέρνηση Μπάιντεν/Χάρις» ευθύνεται για την απόπειρα δολοφονίας εναντίον του.

Επίσης επέκρινε τα αφιερώματα των Δημοκρατικών στον Μπάιντεν («Τον έσπρωξαν από την εξουσία σαν σκυλί», έγραψε ο πρώην πρόεδρος) και κατακεραύνωσε το Fox News επειδή έδωσε τηλεοπτικό χρόνο στον Δημοκρατικό κυβερνήτη της Μινεσότα, μια πολιτεία στην οποία στοχεύει ο Τραμπ. «Με αναγκάζουν να δώσω μάχες που δεν θα έπρεπε να δώσω!», δήλωσε ο Τραμπ στο Διαδίκτυο. Προφανώς δεν εννόησε ότι με το συγκεκριμένο σχόλιο, περιέγραφε στην ουσία την δύσκολη θέση στην οποία έχει περιπέσει.

Αργότερα, ο Τραμπ πραγματοποίησε τηλεφωνήματα σε δημοσιογράφους -για πρώτη φορά σε αυτόν τον κύκλο- φροντίζοντας να διοχετεύσει δηλητήριο εναντίον της Χάρις.

«Ως αποτέλεσμα της επικίνδυνα ακραίας μεταναστευτικής πολιτικής της, η μεγαλύτερη εισβολή στην ιστορία λαμβάνει χώρα τώρα στα νότια σύνορά μας και γίνεται χειρότερη, όχι καλύτερη», δήλωσε ο Τραμπ, ο οποίος έχει περάσει τους τελευταίους 19 μήνες επιτιθέμενος στον Μπάιντεν για τα σύνορα, ενώ σπάνια είχε αναφερθεί στην Χάρι, της οποίας ευθύνη ήταν το μεταναστευτικό.

Η Εθνική Επιτροπή των Δημοκρατικών απάντησε στις ενισχυμένες επιθέσεις κατά της Χάρις για το μεταναστευτικό, υπογραμμίζοντας την επιτυχή προσπάθεια του Τραμπ να ακυρώσει την διακομματική συμφωνία για το μεταναστευτικό νωρίτερα φέτος.

Η ομάδα του Τραμπ επιμένει ότι ήταν προετοιμασμένη για μια αλλαγή στην κορυφή του ψηφοδελτίου των Δημοκρατικών πολύ πριν ο Μπάιντεν αποχωρήσει επίσημα, επισημαίνοντας ένα εσωτερικό υπόμνημα του Μαΐου που περιγράφει σενάρια που θα οδηγούσαν σε ένα ανοιχτό συνέδριο και έναν άλλο Δημοκρατικό ως υποψήφιο.

Ανώτεροι σύμβουλοι του Τραμπ συνεχίζουν να υποστηρίζουν ότι η εκστρατεία εναντίον της Χάρις θα εστιάσει σε μεγάλο βαθμό στα ίδια θέματα που κάποτε χρησιμοποιούνταν για να επικρίνουν τον Μπάιντεν: την εγκληματικότητα, τη μετανάστευση και τον πληθωρισμό. Ως δεύτερη στην ιεραρχία του Μπάιντεν, η Χάρις έπαιξε καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση των προσεγγίσεων της κυβέρνησης σε αυτά τα θέματα, θα υποστηρίξουν.

Ωστόσο, ορισμένα άτομα που βρίσκονται κοντά στον Τραμπ αναγνωρίζουν την αβεβαιότητα που προκαλεί η υποψηφιότητα της Χάρις, και συγκεκριμένα τι μπορεί να σημαίνει ο νέος ενθουσιασμός των Δημοκρατικών για την προσέλευση του κόσμου τον Νοέμβριο.

Ήδη, η προεκλογική εκστρατεία του Τραμπ προετοιμάζεται για τον νέο ενθουσιασμό σχετικά με τη Χάρις, που έχει επιφέρει αύξηση των ποσοστών της στις δημοσκοπήσεις, όπως περιγράφεται σε ένα υπόμνημα που υπέβαλε ο δημοσκόποςτου Τραμπ, Τόνι Φαμπρίτσιο. Προέβλεψε ότι η Χάρις θα αρχίσει να «κερδίζει ή και να προηγείται του προέδρου Τραμπ» στις δημοσκοπήσεις, αν και επέμεινε επίσης ότι η περίοδος του «μήνα του μέλιτος» θα τελειώσει.

Η ομάδα του Τραμπ αντιμετωπίζει έναν αγώνα δρόμου με τον χρόνο για να καθορίσει τη Χάρις προτού εκείνη μετατρέψει πλήρως την εκλογική μηχανή του Μπάιντεν σε δική της εκστρατεία. Αν και οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι η Χάρις είναι μια αναγνωρίσιμη φιγούρα, η εκστρατεία του Τραμπ παραμένει πεπεισμένη ότι το κοινό δεν γνωρίζει πολλά γι’ αυτήν. Η εκστρατεία του Τραμπ σκοπεύει τις επόμενες εβδομάδες να καλύψει αυτό το κενό γνώσης με όσο το δυνατόν περισσότερες αρνητικές πληροφορίες για τη Χάρις.

Ο Fabrizio στο σημείωμά του πρότεινε η εκστρατεία του Τραμπ να εστιάσει στο ιστορικό της Χάρις στην Καλιφόρνια ως εισαγγελέως και γενικού εισαγγελέως της πολιτείας, στην ψήφος της ως αντιπρόεδρου για την ισοψηφία στον νόμο για τη μείωση του πληθωρισμού, έναν νόμο που υπερασπίστηκε ο Μπάιντεν για την ενίσχυση των επενδύσεων για την αντιστροφή της κλιματικής αλλαγής και στην αντίδρασή της στην αύξηση των διελεύσεων μεταναστών στα σύνορα.

Before I became vice president and before I was elected as U.S. senator, I was the attorney general of California. Before that, I was a prosecutor who took on predators, fraudsters, and cheaters.

So I know Donald Trump’s type.

In this campaign, I will put my record against his. pic.twitter.com/fdnlJNTIKH

— Kamala Harris (@KamalaHarris) July 23, 2024