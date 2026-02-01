Τραμπ: Η Ινδία θα αγοράζει πετρέλαιο από τη Βενεζουέλα και όχι από το Ιράν 

Enikos Newsroom

διεθνή

Ντόναλντ Τραμπ

Με δήλωσή του, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ανέφερε ότι η Ινδία θα αγοράζει πετρέλαιο από τη Βενεζουέλα, αντί να αγοράζει πετρέλαιο από το Ιράν.

«Έχουμε ήδη κάνει αυτήν τη συμφωνία, το περίγραμμα της συμφωνίας», δήλωσε ο Ντ. Τραμπ σε δημοσιογράφους, από το προεδρικό αεροπλάνο Air Force One ενώ μετέβαινε στη Φλόριντα από την Ουάσινγκτον, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ πρόσθεσε ότι η Κίνα είναι επίσης ευπρόσδεκτη να κάνει συμφωνία με τις ΗΠΑ για την αγορά πετρελαίου από τη Βενεζουέλα.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Τι αποκαλύπτει το σχήμα των οπισθίων για την υγεία σας – Ποιο μέγεθος είναι το ιδανικό;

Τεστ προσωπικότητας: Επιλέξτε ένα δέντρο για να ανακαλύψετε το φυσικό σας ταλέντο

Αυξημένες ασφαλιστικές εισφορές 2026: Πότε θα αναρτηθούν τα νέα ειδοποιητήρια των ελεύθερων επαγγελματιών και τι πρέπει να ...

Δημόσιο: Εξτρά αυξήσεις αποδοχών – Ποιοι και πόσα κερδίζουν από 1η Απριλίου

Σπαζοκεφαλιά: Βρες πόσα 9 υπάρχουν στην εικόνα σε 8 δευτερόλεπτα

Τεστ IQ: Μπορείς να εντοπίσεις τον αριθμό 999 ανάμεσα στα 99Q σε 15 δευτερόλεπτα;
περισσότερα
05:30 , Κυριακή 01 Φεβρουαρίου 2026

Σοβαρά επεισόδια στο Τορίνο μεταξύ αστυνομίας και διαδηλωτών

Συγκρούσεις μεταξύ διαδηλωτών και της αστυνομίας σημειώθηκαν στο Τορίνο στη βορειοδυτική Ιταλί...
04:38 , Κυριακή 01 Φεβρουαρίου 2026

Ιράν: «Δραστηριότητα» στα πυρηνικά εργοστάσια δείχνουν δορυφορικές εικόνες

Την ώρα που ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποιεί ότι χωρίς συμβιβασμό για το πυρηνικό πρόγραμμα, ο χρ...
03:18 , Κυριακή 01 Φεβρουαρίου 2026

Ιράν: Δεν συμφέρει κανέναν το ξέσπασμα πολέμου – Πρόοδος στις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ

Ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν δήλωσε χθες Σάββατο το βράδυ ότι το ξέσπασμα πολέμου δεν θ...
01:57 , Κυριακή 01 Φεβρουαρίου 2026

Σε κατάσταση συναγερμού η Πορτογαλία ενόψει νέων ισχυρών βροχοπτώσεων – 200.000 άνθρωποι χωρίς ρεύμα από την «Κριστίν»

Η Πορτογαλία ετοιμαζόταν χθες Σάββατο για νέες έντονες βροχοπτώσεις, καθώς περίπου 200.000 πολ...
MUST READ

Έλληνας πιλότος κάνει… θραύση στα social media με τις ατάκες του εν ώρα πτήσης – «Ούτε τα πουλάκια του ουρανού δεν προσγειώνονται έτσι»

Βίντεο: Οδηγός εκχιονιστικού πετάει επίτηδες χιόνι πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα

Οι ανθρώποι που περπατούν πάντα γρήγορα, ακόμα και όταν δεν βιάζoνται, διαθέτουν συνήθως 7 ξεχωριστά χαρακτηριστικά

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο όσοι έχουν τέλεια όραση μπορούν να εντοπίσουν τη 2η γάτα μέσα σε 13 δευτερόλεπτα