Τραμπ: Η Ινδία θα αγοράζει πετρέλαιο από τη Βενεζουέλα και όχι από το Ιράν 

Με δήλωσή του, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ανέφερε ότι η Ινδία θα αγοράζει πετρέλαιο από τη Βενεζουέλα, αντί να αγοράζει πετρέλαιο από το Ιράν.

«Έχουμε ήδη κάνει αυτήν τη συμφωνία, το περίγραμμα της συμφωνίας», δήλωσε ο Ντ. Τραμπ σε δημοσιογράφους, από το προεδρικό αεροπλάνο Air Force One ενώ μετέβαινε στη Φλόριντα από την Ουάσινγκτον, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ πρόσθεσε ότι η Κίνα είναι επίσης ευπρόσδεκτη να κάνει συμφωνία με τις ΗΠΑ για την αγορά πετρελαίου από τη Βενεζουέλα.