Τραμπ: Δεν έχει μήνυμα για τον Πούτιν, περιμένει την απόφασή του – «Εάν είμαστε δυσαρεστημένοι, θα δείτε πράγματα να συμβαίνουν»

Enikos Newsroom

διεθνή

Τραμπ: Δεν έχει μήνυμα για τον Πούτιν, περιμένει την απόφασή του – «Εάν είμαστε δυσαρεστημένοι, θα δείτε πράγματα να συμβαίνουν»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι θα μιλήσει σύντομα με τον ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι σχετικά με τις διπλωματικές προσπάθειες με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. «Θα μιλήσω μαζί του (σ.σ. με τον Ζελένσκι) τις επόμενες ημέρες και θα γνωρίζω ακριβώς τι συμβαίνει», είπε ο Τραμπ.

Παρά την ιστορική σύνοδο κορυφής στην Αλάσκα, τον περασμένο μήνα, ελάχιστη πρόοδος έχει επιτευχθεί προς την κατεύθυνση μιας συμφωνίας για τερματισμό των εχθροπραξιών, στην Ουκρανία, στην οποία εισέβαλε η Ρωσία, το 2022.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο, ο Τραμπ είπε πως δεν είχε κάποιο μήνυμα που θα ήθελε να στείλει στον Βλαντίμιρ Πούτιν, συμπληρώνοντας πως περιμένει την απόφασή του Ρώσου προέδρου, καθώς η Μόσχα δεν φαίνεται να επιθυμεί τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

«Δεν έχω κάποιο μήνυμα για τον πρόεδρο Πούτιν», ανέφερε ο Τραμπ και συμπλήρωσε: «Γνωρίζει τη θέση μου και θα πάρει μια απόφαση με τον έναν ή τον άλλον τρόπο. Όποια κι αν είναι η απόφασή του, θα είμαστε ικανοποιημένοι ή δυσαρεστημένοι (από αυτήν). Εάν είμαστε δυσαρεστημένοι, θα δείτε πράγματα να συμβαίνουν».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

8 έξυπνοι τρόποι να πείτε «όχι», χωρίς τύψεις

Αύξηση 69% στον προϋπολογισμό του Νοσοκομείου Χαλκιδικής και έργα 6 εκατ. ευρώ σε εξέλιξη

ΟΔΔΗΧ: Στο 1,97% η απόδοση των ετήσιων έντοκων γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου

Ειδικό εποχικό βοήθημα ύψους έως και 1.375,50 ευρώ από τη ΔΥΠΑ: Πότε αρχίζει η υποβολή αιτήσεων και ποιους αφορά

Γιατί τα κουνούπια σας τσιμπάνε περισσότερο από τους γύρω σας; Οι επιστήμονες εξηγούν τους λόγους πίσω από την «προτίμηση»

Σπαζοκεφαλιά: Βρες την γάτα στην εικόνα σε 7 δευτερόλεπτα
περισσότερα
21:23 , Τετάρτη 03 Σεπτεμβρίου 2025

Τραγωδία στην Πορτογαλία: Εκτροχιάστηκε το ιστορικό τελεφερίκ Γκλόρια – Τρεις νεκροί και πάνω από 20 τραυματίες – ΒΙΝΤΕΟ

Το εμβληματικό τελεφερίκ Γκλόρια της Λισαβόνας στην Πορτογαλία, που είναι πολύ δημοφιλές στους...
21:06 , Τετάρτη 03 Σεπτεμβρίου 2025

Τραμπ: Δηλώνει έτοιμος να αναπτύξει περισσότερους Αμερικανούς στρατιώτες στην Πολωνία

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι αμερικανικά στρατεύματα θα παραμείνουν στην Πολωνία και τόν...
20:22 , Τετάρτη 03 Σεπτεμβρίου 2025

Ισραήλ: Αρχίζει η δεύτερη φάση της επιχείρησης «Άρματα του Γεδεών»

Την άμεση ετοιμότητα του Ισραήλ να προχωρήσει στην δεύτερη φάση της επιχείρησης «Άρματα του Γε...
19:07 , Τετάρτη 03 Σεπτεμβρίου 2025

Ουκρανία: Απέρριψε την πρόσκληση Πούτιν στον Ζελένσκι – «Κάνει συνειδητά απαράδεκτες προτάσεις»

Απέρριψε την πρόσκληση του προέδρου της Ζελένσκι στην Μόσχα η Ουκρανία χαρακτηρίζοντάς την απα...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος