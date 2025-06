Τουρκιά: Μεγάλη φωτιά στην Σμύρνη – Απειλούνται κατοικίες και βιομηχανικές ζώνες – ΒΙΝΤΕΟ

Μεγάλη δασική φωτιά απειλεί κατοικίες και βιομηχανικές ζώνες στην επαρχία της Σμύρνης, όπως μεταδίδουν τα μέσα ενημέρωσης της Τουρκίας.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε γύρω στις 13.00 ανάμεσα στις περιφέρειες Σεφεριχισάρ και Μεντερές, στα νότια και τα νοτιοδυτικά της επαρχίας της Σμύρνης. Πήρε γρήγορα διαστάσεις καθώς οι άνεμοι πνέουν με ταχύτητα 70-117 χιλιομέτρων την ώρα, όπως είπε ο κυβερνήτης της επαρχίας Σουλεϊμάν Ελμπάν.

Οι σφοδροί άνεμοι δεν επιτρέπουν στα πυροσβεστικά ελικόπτερα να παρέμβουν. Μόνο δύο αεροσκάφη κάνουν ρίψεις, βοηθώντας τις χερσαίες δυνάμεις να αντιμετωπίσουν τις φλόγες, είπε ο Ελμπάν.

Πέντε συνοικίες εκκενώθηκαν στην περιοχή του Σεφεριχισάρ, όπου η φωτιά απειλεί σπίτια.

Ένας αυτόπτης μάρτυρας που μίλησε τηλεφωνικά στο Γαλλικό Πρακτορείο είπε ότι κάτοικοι κόβουν δέντρα στο χωριό Ουρκμέζ, σε μια προσπάθεια να εμποδίσουν τις φλόγες να πλησιάσουν στα σπίτια τους.

Μια άλλη πυρκαγιά, που ξέσπασε σε μια χωματερή στο Γκαζιεμίρ, 13 χιλιόμετρα από το κέντρο της πόλης της Σμύρνης, επεκτάθηκε σε δασική έκταση και απειλεί τη βιομηχανική ζώνη του Οτοκέντ, όπου έχουν την έδρα τους πολλές αντιπροσωπείες αυτοκινήτων. Σύμφωνα με τα πλάνα που μετέδωσε το ιδιωτικό τηλεοπτικό κανάλι NTV, μία από αυτές κάηκε.

Το αεροδρόμιο της Σμύρνης έχει επίσης αναστείλει προσωρινά όλες τις πτήσεις από και προς την πόλη.

🚨 🔥 The situation in the Izmir region, Turkey is dire! pic.twitter.com/2YL0QRL45u

— Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) June 29, 2025