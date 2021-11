Το Σάββατο η φετινή τελετή στο Rock and Roll Hall Of Fame

To Rock and Roll Hall of Fame είναι κατ’ αρχήν ένα μουσείο της μουσικής και ταυτόχρονα μια κατάσταση με ταλαντούχους και καταξιωμένους καλλιτέχνες, που η προσφορά τους στην δισκογραφία είναι πλέον σημαντική.

Του Ιωσήφ Αβράμογλου

Το ίδρυμα αυτό καθιερώθηκε το 1983 από τον Ahmet Ertegun, που ήταν ιδρυτής και πρόεδρος της Atlantic Records.

Η εγκατάσταση έγινε το 1986 στην πόλη Cleveland του Ohio, κοντά στην ακτή της λίμνης Erie. Το νέο κτήριο του μουσείου ολοκληρώθηκε το 1995.

Στο μουσείο εκτίθενται αντικείμενα καλλιτεχνών, όπως μουσικά όργανα, ρούχα ή αυτόγραφα, του rock and roll και της rock μουσικής γενικότερα.

Έχει όμως και από τις ρίζες αυτού του είδους, που είναι η gospel, τα blues, τα rhythm & blues, την folk, την country και την bluegrass.

Υπάρχει μια άτυπη ακαδημία μελών του οργανισμού, που αποτελείται από δημοσιογράφους, μουσικούς, καλλιτέχνες, στελέχη δισκογραφικών εταιριών, διοργανωτές συναυλιών, ατζέντηδες και επαγγελματίες από ολόκληρο τον κόσμο, που κάθε χρόνο ψηφίζουν ποιοι θα είναι υποψήφιοι που θα αναγνωριστεί η προσφορά τους και θα ενταχθούν στο μουσείο.

Για φέτος, το 2021, υποψήφιοι για να ενταχθούν στο Rock and Roll Hall Of Fame, μεταξύ άλλων είναι οι: Billy Preston, Carole King, Foo Fighters, Gil Scott-Heron, The Go-Go’s, Jay-Z, Kraftwerk, LL Cool J, Tina Turner και Todd Rundgren.

H τελετή θα διεξαχθεί το Σάββατο 20 Νοεμβρίου και θα μεταδοθεί ζωντανά από το HBO Max.

“My Sweet Lord” – Billy Preston με τους Eric Clapton, Dhani Harrison, Paul McCartney, Ringo Star, Jeff Lynne, Chris Stainton κ.ά.

“You’ve Got A Friend” – Carole King με τις Celine Dion, Shania Twain και Gloria Estefan

“Empire State of Mind” – Jay-Z με την Alicia Key

“Proud Mary” – Tina Turner