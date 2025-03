Το Ισραήλ επιβεβαιώνει ότι είχε ενημερωθεί για τις διαπραγματεύσεις ανάμεσα σε ΗΠΑ και Χαμάς

Το Ισραήλ επιβεβαίωσε σήμερα ότι είχε ενημερωθεί σχετικά με τις απευθείας διαπραγματεύσεις του ειδικού απεσταλμένου του προέδρου Τραμπ για υποθέσεις ομήρων, Άνταμ Μπόλερ, με την παλαιστινιακή Χαμάς που έχει χαρακτηριστεί «τρομοκρατική» οργάνωση στις ΗΠΑ.

The US is trying to bypass Netanyahu as the disruptor-in-chief who has been undermining the negotiation process for months and months https://t.co/jRwXziFjhm

Trump administration talks directly to Hamas officials over Gaza hostage deal in Qatar

«Σε διαβουλεύσεις με τις ΗΠΑ, το Ισραήλ εξέφρασε την άποψή του σχετικά με τις απευθείας συζητήσεις με τη Χαμάς», ανέφερε το γραφείο του ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, χωρίς περαιτέρω διευκρινίσεις.

Είχε προηγηθεί η επιβεβαίωση από την εκπρόσωπο του Λευκού Οίκου Κάρολαϊν Λέβιτ περί απευθείας διαπραγματεύσεων μεταξύ των ΗΠΑ και της Χαμάς, με στόχο την απελευθέρωση ομήρων που παραμένουν στη Λωρίδα της Γάζας.

Is America Losing Trust for Israel (Justifiably So)

The US confirmed it held direct talks with Hamas for the first time since 1997, as mediators push to extend Gaza ceasefire to its second phase.⁠

It appears they are cutting out Israel and doing the deal directly. pic.twitter.com/tgDfZTW5rk

