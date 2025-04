Το «αληθινό πρόσωπο του Ιησού»: Βίντεο τεχνητής νοημοσύνης «ανασταίνει» τον Χριστό – Αντιδράσεις στα social media

Ένα εντυπωσιακό βίντεο τεχνητής νοημοσύνης που βασίζεται σε ένα από τα πιο αμφιλεγόμενα χριστιανικά κειμήλια, την Ιερά Σινδόνη, παρουσιάζει μια ρεαλιστική απεικόνιση του προσώπου του Ιησού Χριστού.

Χρησιμοποιώντας φωτογραφίες από την Ιερά Σινδόνη του Τορίνο -το αρχαίο ύφασμα που πολλοί Χριστιανοί πιστεύουν πως τύλιξε το ακρωτηριασμένο σώμα του Ιησού μετά τη σταύρωση-, δημιουργήθηκε μέσω της AI γεννήτριας εικόνων Midjourney, οδηγώντας σε ένα οπτικό αποτέλεσμα που δείχνει τον Χριστό να ανοιγοκλείνει τα μάτια και να χαμογελά, όπως ίσως έκανε πριν από τη σταύρωσή του το 33 μ.Χ.

Οι αντιδράσεις

Το βίντεο αναρτήθηκε στην πλατφόρμα X, με πολλούς χρήστες να το χαρακτηρίζουν ως «το αληθινό πρόσωπο του Ιησού».

Using advanced AI, researchers have unveiled what they believe to be the ‘true face of Jesus,’ derived from an analysis of the Turin Shroud. Oh how I love Yeshua! 🙏🏼❤️🇺🇸 pic.twitter.com/jblhqCsBrS — Seima kapur (@SeemaJai3) April 7, 2025



Ωστόσο, δεν έλειψαν και οι επικρίσεις, καθώς ορισμένοι επεσήμαναν πως η απεικόνιση παρουσιάζει έναν λευκό Ιησού, ενώ ιστορικά είναι αποδεκτό πως θα είχε καταγωγή από τη Μέση Ανατολή και σκουρόχρωμη επιδερμίδα.

«Αδύνατον, γιατί μοιάζει με μένα κι εγώ είμαι Νορβηγός», σχολίασε ένας χρήστης στην πλατφόρμα.

Η Δρ Meredith Warren, λέκτορας Βιβλικών και Θρησκευτικών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο του Σέφιλντ, έχει δηλώσει παλαιότερα στην Daily Mail πως, παρότι ο Ιησούς απεικονίζεται ευρέως ως Καυκάσιος, «θα είχε καστανό δέρμα, καστανά μάτια, όπως ο ντόπιος πληθυσμός».

Τα πολλά «πρόσωπα» του Ιησού

Σύμφωνα με τη Δρ Warren, οι πιο ακριβείς αναπαραστάσεις της πιθανής εμφάνισης του Ιησού προέρχονται από τα αιγυπτιακά πορτρέτα μουμιών, τα οποία απεικονίζουν άνδρες που πέθαναν μεταξύ 80 και 120 μ.Χ. σε παρόμοια γεωγραφική περιοχή.

Τα πορτρέτα αυτά δείχνουν άνδρες με σκούρα μάτια, καστανό δέρμα, κοντά σγουρά μαλλιά, γένια και χαρακτηριστικά που θα ήταν κοινά για άτομα που ζούσαν στη σημερινή Αίγυπτο, την Παλαιστίνη και το Ισραήλ.

Αντίστοιχα, το 2015, ο καλλιτέχνης Richard Neave πειραματίστηκε με τεχνικές που χρησιμοποιούνται στην εγκληματολογία για να ανασυνθέσει το πρόσωπο ενός Ιουδαίου άνδρα, μελετώντας κρανία Σημιτών.

Το πορτρέτο αποκάλυψε στρογγυλό πρόσωπο, σκούρα μάτια, πυκνό γένι και κοντά σγουρά μαλλιά, μαζί με ηλιοκαμένη επιδερμίδα, χαρακτηριστικά που θα μπορούσαν να είναι τυπικά για Εβραίους της Γαλιλαίας.

Αν και αυτή είναι απλώς η αναπαράσταση ενός άνδρα της εποχής, προσφέρει μια πιο ρεαλιστική εκτίμηση για την πιθανή μορφή του Ιησού.

Η αρχική εικόνα τεχνητής νοημοσύνης δημιουργήθηκε από τη βρετανική εφημερίδα Daily Express με χρήση του Midjourney, βασισμένη στα «ίχνη» της Ιεράς Σινδόνης. Το ύφασμα παρουσιάζει την απεικόνιση ενός αποσκελετωμένου άνδρα με μακριά, σκούρα μαλλιά, γένι και πληγές στο πρόσωπο και το σώμα.

Εντυπωσιακό είναι το γεγονός ότι η εικόνα του AI μοιάζει πολύ με παραδοσιακές αναπαραστάσεις του Χριστού.

Το μυστήριο με την Ιερά Συνδόνη

Όπως και η εικόνα, έτσι και η Σινδόνη του Τορίνο έχει προκαλέσει επί δεκαετίες διχασμό, καθώς πολλοί αμφισβητούν αν το ύφασμα χρησιμοποιήθηκε πράγματι για την ταφή του Ιησού.

Το ιερό κειμήλιο φυλάσσεται από το 1578 στο παρεκκλήσι του Καθεδρικού Ναού του Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή στο Τορίνο της Ιταλίας.

Οι ενδείξεις στο σώμα αντιστοιχούν με τα τραύματα της σταύρωσης που περιγράφονται στη Βίβλο, όπως τα σημάδια από αγκάθια στο κεφάλι, εκδορές στην πλάτη και μώλωπες στους ώμους. Το ύφασμα παρουσιάζει αχνές, καφετιές κηλίδες στο μπροστινό και πίσω μέρος, απεικονίζοντας έναν ισχνό άνδρα με ύψος περίπου 1,80 μέτρα.

Is this the image of Jesus? There’s a lot of talk about the Shroud of Turin lately, so let’s break down the evidence. A new X-ray study suggests it’s 2,000 years old — but that’s just the beginning. Buckle up… (thread) 🧵 pic.twitter.com/eygqmZd7rD — The Culturist (@the_culturist_) January 21, 2025



Η Βίβλος αναφέρει πως μετά τη σταύρωση, ο Ιωσήφ ο από Αριμαθαίας τύλιξε το σώμα του Ιησού σε ένα λινό ύφασμα και το τοποθέτησε σε τάφο.

Στο Κατά Ματθαίον 27:59-60 διαβάζουμε: «Ο Ιωσήφ πήρε το σώμα και το τύλιξε σε ένα καινούριο λινό πανί. Έβαλε το σώμα του Ιησού σε ένα νέο τάφο, τον οποίο είχε σκάψει μέσα σε βράχο. Έπειτα κύλησε μια πολύ μεγάλη πέτρα για να κλείσει την είσοδο του τάφου. Αφού το έκανε αυτό, έφυγε».

Πολλοί Χριστιανοί πιστεύουν πως τα σημάδια της Σινδόνης αποτυπώθηκαν με θαυματουργό τρόπο μετά την ανάσταση του Ιησού, καθώς η μορφή του «κάηκε» στο ύφασμα από μια έκρηξη ενέργειας κατά την ανάστασή του.

The Shroud of Turin, the image left on the cloth by Christ at the moment of Resurrection Perfectly enshrining all the signs of crucifixion in ways we can’t come close even today ourselves In the Chapel of the Holy Shroud in, obviously, Turin pic.twitter.com/z0EXyyEdne — Italian 🚅🇮🇹🇻🇦 (@Italian347) February 2, 2024



Η Ιερά Σινδόνη έχει γοητεύσει ιστορικούς, θρησκευτικούς ηγέτες, σκεπτικιστές και πιστούς ήδη από τον 14ο αιώνα, όταν παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στο κοινό.