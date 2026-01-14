Το 2025 το τρίτο θερμότερο έτος στην ιστορία

Σύνοψη από το

  • Το 2025 καταγράφηκε ως το τρίτο θερμότερο έτος στην ιστορία, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσαν Αμερικανοί ερευνητές και η ευρωπαϊκή υπηρεσία παρακολούθησης του κλίματος.
  • Τα τελευταία έντεκα χρόνια θεωρούνται πλέον τα θερμότερα που έχουν ποτέ καταγραφεί, με το 2024 να βρίσκεται στην πρώτη θέση και το 2023 στη δεύτερη.
  • Για πρώτη φορά, οι παγκόσμιες θερμοκρασίες ξεπέρασαν κατά μέσο όρο τους 1,5 βαθμούς Κελσίου πάνω από τα προβιομηχανικά επίπεδα για τρεις συνεχόμενες χρονιές, αποτελώντας σαφή προειδοποίηση.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

διεθνή

Το 2025 το τρίτο θερμότερο έτος στην ιστορία

Το 2025 καταγράφηκε ως το τρίτο θερμότερο έτος στην ιστορία, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσαν την Τετάρτη Αμερικανοί ερευνητές και η ευρωπαϊκή υπηρεσία παρακολούθησης του κλίματος.

Τα τελευταία έντεκα χρόνια θεωρούνται πλέον τα θερμότερα που έχουν ποτέ καταγραφεί, με το 2024 να βρίσκεται στην πρώτη θέση και το 2023 στη δεύτερη, σύμφωνα με την Υπηρεσία Αλλαγής Κλίματος Copernicus της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη μη κερδοσκοπική οργάνωση Berkeley Earth που εδρεύει στην Καλιφόρνια. Οι επιστήμονες τονίζουν ότι η σταθερή αυτή άνοδος δεν αποτελεί τυχαίο φαινόμενο αλλά αποτέλεσμα της συνεχούς επιδείνωσης της κλιματικής κρίσης.

Για πρώτη φορά, όπως αναφέρει η Copernicus, οι παγκόσμιες θερμοκρασίες ξεπέρασαν κατά μέσο όρο τους 1,5 βαθμούς Κελσίου πάνω από τα προβιομηχανικά επίπεδα για τρεις συνεχόμενες χρονιές. Το γεγονός αυτό, σύμφωνα με τους ειδικούς, αποτελεί σαφή προειδοποίηση για το πόσο κοντά βρίσκεται πλέον η ανθρωπότητα σε ένα μη αναστρέψιμο σημείο όσον αφορά την υπερθέρμανση του πλανήτη.

Πηγή: AFP

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Το «κρεβάτι πατάτα»: Μπορεί αυτό το viral κόλπο να σας βοηθήσει να κοιμηθείτε πιο γρήγορα;

ΕΙΝΑΠ: Μαζική δικαίωση των νοσοκομειακών γιατρών για τα αναδρομικά 2017–2019

Σούπερ μάρκετ: Ξεπέρασε τα 16 δισ. ευρώ ο τζίρος το 2025 – Τι δείχνουν τα στοιχεία της NielsenIQ

ΑΔΜΗΕ: Σε λειτουργία το Ψηφιακό Κέντρο Συντήρησης – Στόχος ο έλεγχος κρίσιμου εξοπλισμού και υποδομών του Συστήματος Μεταφο...

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
05:30 , Τετάρτη 14 Ιανουαρίου 2026

Κίνα: Ρεκόρ εμπορικού πλεονάσματος 1,189 τρισ. δολαρίων το 2025

Η Κίνα σημείωσε νέο ιστορικό ρεκόρ στο εμπορικό της πλεόνασμα, το οποίο ανήλθε σε 1,189 τρισεκ...
05:23 , Τετάρτη 14 Ιανουαρίου 2026

Βενεζουέλα: Τερματίστηκε ο αποκλεισμός του X – Οι χρήστες έχουν ξανά πρόσβαση ύστερα από ένα χρόνο

Το κοινωνικό δίκτυο X είναι ξανά προσβάσιμο στη Βενεζουέλα, έναν χρόνο μετά τον αποκλεισμό των...
05:08 , Τετάρτη 14 Ιανουαρίου 2026

Ρωσία: Επιδρομή της Ουκρανίας με drones προκάλεσε φωτιά στη Ραστόφ

Επιδρομή ουκρανικών μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων προκάλεσε πυρκαγιά σε βιομηχανική εγκατά...
04:45 , Τετάρτη 14 Ιανουαρίου 2026

Η οικογένεια της 37χρονης δολοφονημένης από την ICE στη Μινεάπολη διαψεύδει fakenews για υποτιθέμενο ποινικό παρελθόν της

Η οικογένεια της Renee Nicole Good, της 37χρονης μητέρας τριών παιδιών που δολοφονήθηκε την πε...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι