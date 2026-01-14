Το 2025 το τρίτο θερμότερο έτος στην ιστορία

Το 2025 καταγράφηκε ως το τρίτο θερμότερο έτος στην ιστορία, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσαν την Τετάρτη Αμερικανοί ερευνητές και η ευρωπαϊκή υπηρεσία παρακολούθησης του κλίματος.

Τα τελευταία έντεκα χρόνια θεωρούνται πλέον τα θερμότερα που έχουν ποτέ καταγραφεί, με το 2024 να βρίσκεται στην πρώτη θέση και το 2023 στη δεύτερη, σύμφωνα με την Υπηρεσία Αλλαγής Κλίματος Copernicus της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη μη κερδοσκοπική οργάνωση Berkeley Earth που εδρεύει στην Καλιφόρνια. Οι επιστήμονες τονίζουν ότι η σταθερή αυτή άνοδος δεν αποτελεί τυχαίο φαινόμενο αλλά αποτέλεσμα της συνεχούς επιδείνωσης της κλιματικής κρίσης.

Για πρώτη φορά, όπως αναφέρει η Copernicus, οι παγκόσμιες θερμοκρασίες ξεπέρασαν κατά μέσο όρο τους 1,5 βαθμούς Κελσίου πάνω από τα προβιομηχανικά επίπεδα για τρεις συνεχόμενες χρονιές. Το γεγονός αυτό, σύμφωνα με τους ειδικούς, αποτελεί σαφή προειδοποίηση για το πόσο κοντά βρίσκεται πλέον η ανθρωπότητα σε ένα μη αναστρέψιμο σημείο όσον αφορά την υπερθέρμανση του πλανήτη.

Πηγή: AFP