Τιμ Γουόλς: «Θα τα δώσω όλα» – Η πρώτη δήλωση του υποψήφιου αντιπροέδρου της Κάμαλα Χάρις και η επίθεση από τον Ντόναλντ Τραμπ

Είναι η “μεγαλύτερη τιμή στη ζωή μου” να συμμετάσχω ως υποψήφιος αντιπρόεδρος στην προεκλογική εκστρατεία της Κάμαλα Χάρις, δήλωσε ο κυβερνήτης της Μινεσότα Τιμ Γουόλς, μετά την ανακοίνωση της υποψήφιας των Δημοκρατικών στις προεδρικές εκλογές των ΗΠΑ πως τον επέλεξε ως υποψήφιο αντιπρόεδρό της.

“Θα τα δώσω όλα” υποσχέθηκε ο Γουόλς.

Η ομάδα της προεκλογικής εκστρατείας της υποψήφιας των Δημοκρατικών γνωστοποίησε ότι η Χάρις και ο Γουόλς θα κάνουν την πρώτη δημόσια κοινή τους εμφάνιση ως συνυποψήφιοι σε προεκλογική συγκέντρωση στη Φιλαδέλφεια αργότερα σήμερα.

It is the honor of a lifetime to join @kamalaharris in this campaign.

I’m all in.

Vice President Harris is showing us the politics of what’s possible. It reminds me a bit of the first day of school.

So, let’s get this done, folks! Join us. https://t.co/tqOVsw2OLM

— Tim Walz (@Tim_Walz) August 6, 2024