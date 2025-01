Ταϊλάνδη: Εν ψυχρώ δολοφονία πρώην βουλευτή και ακτιβιστή – Βίντεο ντοκουμέντο

Ένα αποτρόπαιο έγκλημα συγκλόνισε την Μπανγκόκ στην Ταϊλάνδη, με τη δολοφονία του πρώην βουλευτή της αντιπολίτευσης στην Καμπότζη, Λιμ Κίμια, το απόγευμα της Τρίτης.

Ο 74χρονος Λιμ Κίμια, ο οποίος υπηρέτησε στην Εθνική Συνέλευση της Καμπότζης ως μέλος του διαλυθέντος Εθνικού Κόμματος Διάσωσης Καμπότζης (CNRP), έπεσε νεκρός από πυρά ενόπλου, ενώ μόλις είχε φτάσει στην ταϊλανδέζικη πρωτεύουσα από την πόλη Σιέμ Ριπ της Καμπότζης, συνοδευόμενος από τη Γαλλίδα σύζυγό του και τον θείο του.

Σύμφωνα με την Bangkok Post και τα βίντεο που έχουν δημοσιευθεί στην πλατφόρμα Χ, ο δράστης, ο οποίος έφυγε με μοτοσικλέτα από το σημείο, πυροβόλησε τον Λιμ Κίμια κοντά στην περιοχή Κάο Σαν Ρόουντ, ένα από τα πιο πολυσύχναστα σημεία του Μπανγκόκ.

January 7

CCTV footage shows the moment a former Cambodian opposition MP was shot dead opposite Wat Bowonniwet, Bangkok near Khao San Road. The shooter was waiting on a 🏍️ before crossing the road to shoot Mr. Lim Kimya to death and fleeing on the 🏍️. pic.twitter.com/RwWmD1MF3T — ฿คຖgk๐k-฿๐y – หนุ่มบางกอก 🇹🇭 (@Bangkokboy17) January 8, 2025



Ο Λιμ Κίμια υπέκυψε αμέσως στα τραύματά του, ενώ η αστυνομία ξεκίνησε ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του δράστη. Σε δήλωσή της, ανέφερε ότι η έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και ότι θα δοθούν περισσότερες πληροφορίες αργότερα.

(1/2) Bangkok’s Chana Songkhram Police Station has released more CCTV footages showing a suspect who brazenly shot and killed Lim Kimya, a 74-year-old Cambodian-French political activist.#bangkok #assassin #thailand pic.twitter.com/x2ObMIZob9 — Khaosod English (@KhaosodEnglish) January 8, 2025



Η δολοφονία χαρακτηρίστηκε «πολιτική εκτέλεση» από πολλούς, με τον Φιλ Ρόμπερτσον, διευθυντή των Asia Human Rights Labour Advocates, να δηλώνει: «Αυτή η απερίσκεπτη δολοφονία πρώην βουλευτή του CNRP στους δρόμους του Μπανγκόκ φέρει όλα τα χαρακτηριστικά πολιτικής εκτέλεσης και φαίνεται να αποτελεί σημαντική κλιμάκωση της χρήσης διακρατικής καταπίεσης».

So very, very sad. French wife of assassinated former opposition Cambodian MP Lim Kimya, her shirt splattered with his blood (since he was shot right in front of her), in shock, looking at his body on the street in #Bangkok. @FRenThailande @Elysee @francediplo must act to ensure… pic.twitter.com/aLFbWTqGDF — Phil Robertson (@Reaproy) January 8, 2025



Η διευθύντρια του Παρατηρητηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για την Ασία, Elaine Pearson, δήλωσε ότι η «εν ψυχρώ δολοφονία» έστειλε ένα μήνυμα στους πολιτικούς ακτιβιστές της Καμπότζης ότι «κανείς δεν είναι ασφαλής, ακόμη και αν έχει φύγει από την Καμπότζη».

While the motive in Lim Kimya’s shooting is still unclear, it is a fact that ever since the Cambodian Supreme Court dissolved the CNRP in 2017, the Cambodian government has intimidated, surveilled & harassed former CNRP members – including those in exile in Thailand… — Elaine Pearson (@PearsonElaine) January 8, 2025



Η κυβέρνηση της Καμπότζης, μέσω του εκπροσώπου της Πεν Μπόνα, αρνήθηκε κατηγορηματικά οποιαδήποτε ανάμειξη στην υπόθεση, τονίζοντας ότι «η Καμπότζη είναι υπεύθυνη μόνο για ό,τι συμβαίνει στην επικράτειά της, όχι για ό,τι συμβαίνει σε άλλες χώρες». Παράλληλα, ο Πεν Μπόνα κατηγόρησε τους ακτιβιστές ότι μιλούν «ανεύθυνα και χωρίς αποδείξεις».

Η δολοφονία του Λιμ Κίμια έρχεται σε μια εποχή αυξανόμενης καταστολής της αντιπολίτευσης στην Καμπότζη, όπου οι ηγέτες του CNRP, όπως ο Σαμ Ραινσί και ο Κεμ Σόκα, αναγκάστηκαν να φύγουν από τη χώρα μετά τη διάλυση του κόμματος το 2017 και τις πολιτικές διώξεις που ακολούθησαν.

Ο Λιμ Κίμια, αν και κατείχε γαλλική υπηκοότητα, παρέμεινε στην Καμπότζη και συνέχισε την πολιτική του δράση παρά την καταστολή του CNRP. Εξελέγη βουλευτής το 2013, την ίδια χρονιά που το κόμμα του Χουν Σεν βρέθηκε υπό σοβαρή πίεση στις εκλογές.

Παρά την απαγόρευση συμμετοχής του σε πολιτικές δραστηριότητες μετά τη διάλυση του κόμματος, ο Λιμ Κίμια είχε δηλώσει στο AFP το 2021 ότι «ποτέ δεν θα εγκαταλείψω την πολιτική».

Η δολοφονία αυτή έρχεται σε μια κρίσιμη στιγμή για την Καμπότζη, με τον Χουν Σεν να έχει παραδώσει την εξουσία στον γιο του, Χουν Μανέτ, το 2023, κλείνοντας έτσι έναν κύκλο σχεδόν 40 ετών στην εξουσία.

Οι διεθνείς οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων συνεχίζουν να καταγγέλλουν τη χρήση του νομικού συστήματος από τον Χουν Σεν για την καταστολή κάθε αντίθετης φωνής και την φυλάκιση των πολιτικών του αντιπάλων.

Με πληροφορίες από: Guardian, Al Jazeera