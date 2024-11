Συρία: Τζιχαντιστές ισχυρίζονται ότι μπήκαν στο Χαλέπι – Αναζωπυρώνεται ο εμφύλιος πόλεμος

Σύροι ένοπλοι αντάρτες ισχυρίζονται ότι εισήλθαν στο Χαλέπι, την δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Συρίας, για πρώτη φορά από τότε που οι κυβερνητικές δυνάμεις την ανακατέλαβαν, το 2016.

Οι δυνάμεις των ισλαμιστών ανταρτών εξαπέλυσαν αιφνιδιαστική επίθεση αυτή την εβδομάδα, καταλαμβάνοντας ορισμένα χωριά και αναζωπυρώνοντας συγκρούσεις που ήταν σε μεγάλο βαθμό στατικές εδώ και χρόνια.

«Οι δυνάμεις μας άρχισαν να εισέρχονται στο Χαλέπι», ανέφερε ανακοίνωση του νεοσύστατου συνασπισμού των ανταρτών, που λέγεται Στρατιωτικής Διοίκησης Επιχειρήσεων. Η κυβέρνηση της Συρίας δεν έχει ακόμα σχολιάσει τις πληροφορίες.

