Βρετανία: Υπερψηφίστηκε το νομοσχέδιο για την υποβοηθούμενη ευθανασία – Ποια βήματα εκκρεμούν για να γίνει νόμος του κράτους

Η ιστορική ψηφοφορία για την υποβοηθούμενη ευθανασία πέρασε από τη Βουλή των Κοινοτήτων στη Βρετανία με 330 ψήφους υπέρ και 275 κατά, σε μια συνεδρίαση που κράτησε πάνω από πέντε ώρες.

Σύμφωνα με το ΕΡΤnews, είναι μια εξαιρετικά σημαντική εξέλιξη για την χώρα. Πάντως, εκκρεμεί ακόμη η κοινοβουλευτική διαδικασία, ώστε να γίνει νόμος του κράτους.

Wow, powerful moment from @RachaelMaskell.

“My constituent was just 46 when she received a terminal diagnosis, she would qualify for an assisted death.

Now 54 and IN REMISSION she pleads that this bill doesn’t pass!”#AssistedDying #AssistedDyingBill pic.twitter.com/9LkujbgsXS

— Richard (@RedWallPleb) November 29, 2024