Συρία: Ο αλ Σάρα ανακοίνωσε ότι ανατίθεται στους Δρούζους η εγγύηση της ασφάλειας στη Σουέιντα – ΒΙΝΤΕΟ

Ο Σύρος μεταβατικός πρόεδρος Άχμεντ αλ Σάρα ανακοίνωσε την Πέμπτη (17/7) πως «μεταβιβάζεται σε τοπικές παρατάξεις και δρούζους σεΐχηδες» με απόφασή του η ευθύνη για την ασφάλεια στη Σουάιντα (νότια), θέατρο συγκρούσεων από την Κυριακή, στις οποίες σκοτώθηκαν πάνω από 350 άνθρωποι, σύμφωνα με ΜΚΟ.

Σε τηλεοπτικό διάγγελμά, του ο de facto αρχηγός του συριακού κράτους Σάρα υποσχέθηκε πως θα «λογοδοτήσουν» οι δράστες εγκλημάτων εναντίον Δρούζων, καταδίκασε «τη στοχοποίηση μεγάλης κλίμακας πολιτικών και κυβερνητικών υποδομών» στη Συρία από τον στρατό του Ισραήλ, ενώ εξήρε τη μεσολάβηση των ΗΠΑ, της Τουρκίας και αραβικών κρατών, που κατ’ αυτόν «έσωσε την περιοχή από άδηλη τύχη».

A statement just made by Syrian President Ahmad al-Sharaa on the attacks by “the Israeli entity” & Israel-backed Druze rebels in Sweida.

“You may be able to start a war but it’s not easy to control its consequences.”

“We won’t give them a chance to start a war in our land.” pic.twitter.com/BHanKZH34E

