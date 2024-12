Συρία: Ισχυρές εκρήξεις στη Δαμασκό – Το Ισραήλ κατέστρεψε τις σημαντικότερες εγκαταστάσεις του στρατού της χώρας

Ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν σήμερα στη Δαμασκό, σύμφωνα με δημοσιογράφους του Γαλλικού Πρακτορείου, που μετέδωσαν την πληροφορία αυτή λίγη ώρα αφού ΜΚΟ ανέφερε πως η πολεμική αεροπορία του Ισραήλ εξαπέλυσε κάπου 250 επιδρομές στη Συρία από την Κυριακή (8/12), όταν ανατράπηκε ο πρόεδρος Μπασάρ αλ Άσαντ.

Κατά το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ πλήττουν από προχθές τις κυριότερες εγκαταστάσεις των συριακών ενόπλων δυνάμεων για να καταστρέψουν δυνατότητές τους

Video shows large explosion in the countryside of Syria’s capital Damascus following suspected Israeli airstrikes, according to local reports

Suspected Israeli airstrikes have been reported in several other areas in Syria as well in the past few hours pic.twitter.com/COjRj6nMqt

— The New Region (@thenewregion) December 9, 2024