Συρία: Αεροπορικοί βομβαρδισμοί σε γέφυρα στρατηγικής σημασίας που συνδέει τη Χάμα και τη Χομς – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων έκανε λόγο για αεροπορικούς βομβαρδισμούς εναντίον οδικής γέφυρας στρατηγικής σημασίας που συνδέει την πόλη Χάμα, που πλέον έπεσε στα χέρια τζιχαντιστών και ανταρτών που έχουν συμμαχήσει μαζί τους, με αυτή της Χομς, την πτώση της οποίας σπεύδει να αποτρέψει το καθεστώς στη Δαμασκό.

Russian Aerospace Forces launched a precise strike on the bridge at Rastan between Hama and Homs, Thus, Russian troops are making it difficult for jihadists to advance to Homs.

«Μαχητικά αεροσκάφη έκαναν αρκετά αεροπορικά πλήγματα εναντίον της γέφυρας Αλ Ραστάν στον αυτοκινητόδρομο Χομς-Χάμα (…) στο πλαίσιο προσπάθειας να κοπεί ο δρόμος ανάμεσα στη Χάμα και τη Χομς και να υπάρξουν εγγυήσεις για την ασφάλεια της Χομς», ανέφερε η ΜΚΟ, που έχει έδρα τη Βρετανία και διαθέτει ευρύ δίκτυο πηγών στη Συρία.

The bridge in the town of Rastan was damaged by Russian fighter jets.

A Russian fighter jet conducted airstrikes on the Rastan Bridge, located on the road between Hama and Homs, aiming to halt the advance of armed groups.

