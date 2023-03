Συνελήφθη ο πρώην «Βασιλιάς των Κρυπτονομισμάτων» – Κατηγορείται για απάτη άνω των 40 δισ. δολαρίων

Οι αστυνομικές αρχές του Μαυροβουνίου συνέλαβαν έναν άνδρα, ο οποίος πιστεύεται ότι είναι ο Ντο Κουόν, ο οποίος καταζητείται διεθνώς με την κατηγορία ότι εξαπάτησε επενδυτές, αποσπώντας δισεκατομμύρια δολάρια μέσω κρυπτονομισμάτων.

«Το πρόσωπο αυτό φέρεται ότι είναι ένας εκ των πλέον καταζητούμενων φυγάδων, ο Νοτιοκορεάτης Ντο Κουόν, συνιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Terraform Labs με έδρα τη Σιγκαπούρη» ανέφερε μέσω του Twitter ο υπουργός Εσωτερικών του Μαυροβουνίου Φίλιπ Άτζιτς.

Η αστυνομία της Νότιας Κορέας ανακοίνωσε ότι ένας ύποπτος που πιστεύεται ότι είναι ο Ντο Κουόν καθώς και ένα άλλο άτομο με το όνομα Χαν Τσανγκ-τζουν έχουν συλληφθεί στο Μαυροβούνιο. «Δεν έχουμε ακόμη λάβει αποτυπώματα από το Μαυροβούνιο αλλά σχεδιάζουμε να επαληθεύσουμε την ταυτότητά τους μέχρι αύριο το πρωί», είπε ένας αξιωματικός της Κορεατικής Εθνικής Αστυνομίας στο πρακτορείο Reuters.

Τον Φεβρουάριο, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SEC) των ΗΠΑ προσέφυγε εναντίον του Κουόν και της Terraform Labs στο ομοσπονδιακό δικαστήριο του Μανχάταν, με την κατηγορία ότι εξαπάτησαν επενδυτές αποσπώντας πολλά δισεκατομμύρια δολάρια. «Ο πρώην βασιλιάς των κρυπτονομισμάτων, που ευθύνεται για απώλειες άνω των 40 δισεκ. δολαρίων, συνελήφθη στο αεροδρόμιο της Ποντγκόριτσα, έχοντας στην κατοχή του πλαστά έγγραφα. Το ίδιο πρόσωπο καταζητείται στη Νότια Κορέα, τις ΗΠΑ και τη Σιγκαπούρη», ανέφερε ο Άτζιτς.

Ένας αστυνομικός που ζήτησε να μην κατονομαστεί είπε στο Reuters ότι είναι σε εξέλιξη η διαδικασία ταυτοποίησης των συλληφθέντων. Εάν επιβεβαιωθεί η ταυτότητά τους θα ξεκινήσει η διαδικασία έκδοσής τους, πρόσθεσε.

Την περασμένη εβδομάδα η εφημερίδα Wall Street Journal έγραψε ότι το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ ερευνά την κατάρρευση, το 2022, του κρυπτονομίσματος TerraUSD και έχει πάρει καταθέσεις από πρώην στελέχη της Terraform Labs

The Justice Department is investigating last year’s collapse of the TerraUSD stablecoin, adding the risk of U.S. criminal charges to the pressure on its creator, South Korean crypto entrepreneur Do Kwon https://t.co/1HYzzzYMgh

— The Wall Street Journal (@WSJ) March 13, 2023