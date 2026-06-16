Στο εδώλιο η γηραιότερη κρατούμενη της Γαλλίας για φρικτή δολοφονία πριν από 31 χρόνια

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Μία από τις πιο σκοτεινές ανεξιχνίαστες υποθέσεις της Γαλλίας επιστρέφει στο προσκήνιο, καθώς η 79χρονη Μαρί Τερέζ Γκαρσία, η γηραιότερη γυναίκα κρατούμενη στη χώρα, δικάζεται για τη δολοφονία της πρώην κουνιάδας της, Κορίν Ντι Ντιό, η οποία εξαφανίστηκε το 1995.

Η δίκη διεξάγεται στο δικαστήριο των Βερσαλλιών και αφορά μια υπόθεση που παρέμενε ανεξιχνίαστη επί τρεις δεκαετίες.

Το πτώμα σε μεταλλικό μπαούλο στον Σηκουάνα

Η Κορίν Ντι Ντιό εξαφανίστηκε τον Ιούνιο του 1995, σε ηλικία 37 ετών. Λίγες ημέρες αργότερα, ένα μεταλλικό μπαούλο δεμένο με αλυσίδα εντοπίστηκε να επιπλέει στον ποταμό Σηκουάνα, δυτικά του Παρισιού.

Στο εσωτερικό του βρέθηκε διαμελισμένο γυναικείο πτώμα χωρίς κεφάλι και χέρια. Μόλις το 1997 οι αρχές κατάφεραν να ταυτοποιήσουν τη σορό ως εκείνη της Ντι Ντιό, ενώ το κεφάλι και τα χέρια δεν βρέθηκαν ποτέ, αναφέρει το BBC.

Η ανατροπή με το DNA

Η Γκαρσία είχε τεθεί από νωρίς στο μικροσκόπιο των αρχών, ωστόσο η υπόθεση μπήκε δύο φορές στο αρχείο λόγω έλλειψης αποδεικτικών στοιχείων.

Τα τελευταία χρόνια, όμως, οι εξελίξεις στην τεχνολογία DNA έδωσαν νέα ώθηση στις έρευνες. Δύο τρίχες που είχαν βρεθεί μέσα στο μπαούλο αποδείχθηκε ότι ανήκαν είτε στην ίδια την κατηγορούμενη είτε σε γυναίκα της μητρικής γενεαλογικής της γραμμής.

Το 2023 η 79χρονη προφυλακίστηκε εν αναμονή της δίκης της, ενώ τα αιτήματα αποφυλάκισης για λόγους ηλικίας και υγείας απορρίφθηκαν.

Οι σχέσεις με τον υπόκοσμο και το πιθανό κίνητρο

Η υπόθεση περιπλέκεται από το γεγονός ότι τόσο η κατηγορούμενη όσο και το θύμα φέρονται να είχαν δεσμούς με πρόσωπα του γαλλικού υποκόσμου.

Η Ντι Ντιό διατηρούσε σχέση με τον Αντόνιο Μάρκες Γκόμεθ, Ισπανό που ήταν γνωστός στις αρχές για διασυνδέσεις με το εμπόριο ναρκωτικών. Μαζί είχαν αποκτήσει έναν γιο, τον Ρομέν.

Σύμφωνα με την εισαγγελία, η Γκαρσία και ο Μάρκες Γκόμεθ φέρονται να ήθελαν να απομακρύνουν το παιδί από τη μητέρα του. Παράλληλα, οι αρχές εξετάζουν και το ενδεχόμενο προσωπικής αντιπαλότητας, καθώς το θύμα φέρεται να είχε σχέση με τον σύντροφο της κατηγορούμενης.

Ο Μάρκες Γκόμεθ κατηγορείται επίσης για τη δολοφονία, ωστόσο πιστεύεται ότι ζει στην Κολομβία και παραμένει άφαντος.

«Είναι μια πληγή που δεν έκλεισε ποτέ»

Ο γιος του θύματος, Ρομέν, σήμερα 41 ετών, δήλωσε στη γαλλική εφημερίδα Le Parisien ότι μετά την εξαφάνιση της μητέρας του μεταφέρθηκε στην Ισπανία για να ζήσει με τον πατέρα του, τον οποίο ουσιαστικά δεν γνώριζε.

«Είμαι 10 ετών και ξαφνικά βρίσκομαι στην Ισπανία με έναν πατέρα που σχεδόν δεν γνωρίζω και μια οικογένεια της οποίας δεν καταλαβαίνω τη γλώσσα. Δεν είναι απλώς μια ανάμνηση, είναι μια πληγή», είπε.

Η κατάθεση της κόρης και οι νέες υποψίες

Στη δίκη αναμένεται να παρουσιαστεί και κατάθεση της κόρης της κατηγορούμενης, Νάνσι, η οποία είχε πει στην αστυνομία το 2004 ότι άκουσε τη μητέρα της να συζητά για φόνο στο τηλέφωνο λίγο πριν από την εξαφάνιση της Ντι Ντιό.

Επιπλέον, οι αρχές επανήλθαν στην υπόθεση έπειτα από την εξαφάνιση ενός νεαρού ζευγαριού το 2022, καθώς μία από τις αγνοούμενες ήταν ανιψιά της κατηγορούμενης.

Κατά την παρακολούθηση των τηλεφωνικών της συνομιλιών, η Γκαρσία φέρεται να είπε ότι αν έβρισκε τους υπεύθυνους «θα τους τεμάχιζε και θα έβαζε τα κομμάτια τους σε βαλίτσα».

Η ίδια αρνείται κάθε εμπλοκή, χαρακτηρίζοντας την υπόθεση εις βάρος της «χτισμένη πάνω στην άμμο».

«Δεν υπάρχει απόδειξη εναντίον μου. Ούτε στοιχείο, ούτε κίνητρο. Όλα είναι χτισμένα πάνω στην άμμο», υποστηρίζει.