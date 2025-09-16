Στην FED ο Στίβεν Μίραν: Η Γερουσία ενέκρινε τον σύμβουλο του Τραμπ με οριακή πλειοψηφία

Στην FED ο Στίβεν Μίραν: Η Γερουσία ενέκρινε τον σύμβουλο του Τραμπ με οριακή πλειοψηφία

Η Γερουσία των ΗΠΑ ενέκρινε τη Δευτέρα με οριακή πλειοψηφία τον Στίβεν Μίραν για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed), ενισχύοντας την επιρροή του ΠροέδρουΝτόναλντ Τραμπ στην πιο σημαντική κεντρική τράπεζα του κόσμου και δίνοντας στον κορυφαίο οικονομικό του σύμβουλο μία από τις 12 ψήφους για τα επιτόκια, πριν από μια κρίσιμη συνάντηση πολιτικής.

ΗΠΑ: Η Γερουσία ψηφίζει τη Δευτέρα για τον διορισμό του Στίβεν Μίραν στη Fed

Η ψηφοφορία 48-47, κυρίως κατά γραμμής κόμματος, στη Γερουσία που ελέγχεται από τους Ρεπουμπλικάνους, σηματοδότησε το τελευταίο βήμα μιας ταχείας διαδικασίας που ξεκίνησε τον Αύγουστο όταν η Αντριάνα Κούγκλερ παραιτήθηκε απροσδόκητα από το αξίωμα της διοικητού της Fed, δημιουργώντας μια κενή θέση στο επταμελές διοικητικό συμβούλιο για να την καλύψει ο Τραμπ με ένα πρόσωπο πιο πρόθυμο να μειώσει τα επιτόκια, όπως είχε ζητήσει ο πρόεδρος όλη τη χρονιά.

Συνήθως, απαιτούνται μήνες για να επιβεβαιωθεί ο διορισμός ενός κυβερνήτη της Fed από τη Γερουσία. Στην περίπτωση του Μίραν, ωστόσο, χρειάστηκαν λιγότερο από έξι εβδομάδες.

Αφού ολοκληρωθούν οι διαδικασίες εγγραφής και ορκωμοσίας του, ο Μίραν θα συμμετάσχει στην πολιτική συνάντηση δύο ημερών της κεντρικής τράπεζας των ΗΠΑ, η οποία ξεκινά την Τρίτη. Οι υπεύθυνοι πολιτικής της Fed αναμένεται να εγκρίνουν μια μείωση επιτοκίων κατά τέταρτο ποσοστιαία μονάδα για να υποστηρίξουν την αποδυνάμωση της αγοράς εργασίας, στο τέλος της συνάντησης την Τετάρτη.

Οι αναλυτές αναμένουν ότι ο Μίραν θα διαφωνήσει με την πολιτική απόφαση υπέρ μεγαλύτερης μείωσης των επιτοκίων, αν και όχι απαραίτητα με τη μείωση αρκετών ποσοστιαίων μονάδων που έχει ζητήσει ο Τραμπ.

Ως επικεφαλής του Συμβουλίου Οικονομικών Συμβούλων του Λευκού Οίκου, ο Μίραν έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι πιστεύει πως οι βαριές εισαγωγικές δασμολογήσεις του Ρεπουμπλικανού προέδρου δεν θα προκαλέσουν πληθωρισμό και ότι άλλες πολιτικές του προέδρου, όπως η αυστηρή μετανάστευση, θα μειώσουν τις ευρύτερες πιέσεις στις τιμές μειώνοντας τη ζήτηση για κατοικίες.

Ως νέος μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Fed, ο Μίραν θα έχει αρμοδιότητες που ξεπερνούν την ψήφιση για τα επιτόκια. Οι κυβερνήτες της Fed συνήθως υπηρετούν σε διάφορες επιτροπές που ασχολούνται με τη χρηματοπιστωτική ρύθμιση και εποπτεία των ΗΠΑ, την κοινή τραπεζική, και τις αποφάσεις για το προσωπικό και τον προϋπολογισμό του συστήματος της Fed, καθώς και των 12 περιφερειακών τραπεζών της.

Ο Μίραν θα διατηρήσει τη θέση του στον Λευκό Οίκο, αλλά θα πάει σε άδεια χωρίς αποδοχές κατά τη διάρκεια της θητείας του στη Fed, η οποία λήγει στις 31 Ιανουαρίου, αν και μπορεί να παραμείνει αόριστα αν δεν έχει διοριστεί και εγκριθεί διάδοχος για τη θέση του.

Οι Δημοκρατικοί αναφέρουν ότι η ρύθμιση αυτή τον καθιστά «μαριονέτα» του Τραμπ, μια κατηγορία που ο Μίραν αρνείται.

Πηγή: Reuters

